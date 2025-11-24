Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

सर्च ऑपरेशन सफल! 7 नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार, टिफिन बम सहित बड़ा जखीरा बरामद

Naxalite Arrested: बीजापुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान कोबरा 210 बटालियन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 7 नक्सली और सहयोगियों को गिरफ्तार किया।

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 24, 2025

सात नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार (photo source- Patrika)

सात नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Naxalite Arrested: बीजापुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना नैमेड़ व कोबरा 210 बटालियन की संयुक्त टीम तथा भोपालपट्टनम पुलिस की कार्रवाई में कुल 7 नक्सली और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।

Naxalite Arrested: बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

आरोपियों के पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। 21 नवंबर को नैमेड़ थाना क्षेत्र में कोबरा 210 और जिला पुलिस की संयुक्त सर्चिंग टीम कांडका-जपेली जंगल में गश्त के दौरान पांच नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। जिनमें कमलू ओयाम, लक्ष्मण उरसा, लेकाम आयतु, लच्छू ओयाम और पंडरू उरसा शामिल है।

भोपालपट्टनम में चेकिंग से 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार

Naxalite Arrested: इसी दिन थाना भोपालपट्टनम पुलिस ने मट्टीमरका मार्ग पर मोबाइल चेक पोस्ट के जरिए वाहनों की सघन जांच की। तलाशी के दौरान संदिग्ध गतिविधि मिलने पर दो युवकों को रोका गया। पूछताछ में दोनों नक्सली सहयोगी पाए गए। इनकी पहचान मड़ लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मैया और लक्ष्मण चिडेम के रूप में हुई।

Updated on:

24 Nov 2025 02:44 pm

Published on:

24 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / सर्च ऑपरेशन सफल! 7 नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार, टिफिन बम सहित बड़ा जखीरा बरामद

बीजापुर

छत्तीसगढ़

