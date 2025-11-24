सर्च ऑपरेशन सफल! 7 नक्सली व सहयोगी गिरफ्तार, टिफिन बम सहित बड़ा जखीरा बरामद

आरोपियों के पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। 21 नवंबर को नैमेड़ थाना क्षेत्र में कोबरा 210 और जिला पुलिस की संयुक्त सर्चिंग टीम कांडका-जपेली जंगल में गश्त के दौरान पांच नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। जिनमें कमलू ओयाम, लक्ष्मण उरसा, लेकाम आयतु, लच्छू ओयाम और पंडरू उरसा शामिल है।