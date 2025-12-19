सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक माओवादी ढेर, रुक-रुक कर हो रही फायरिंग

एक सर्च ऑपरेशन के दौरान, डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) की एक टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक नक्सली मारा गया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाली जगह को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक एक दिन पहले, सुकमा में तीन नक्सली मारे गए थे। (Chhattisgarh Naxal news) DRG के जवान, जो नक्सलियों की PLGA बटालियन नंबर 1 के कमांडर देवा की तलाश कर रहे थे, उनका सामना किस्ताराम एरिया कमेटी के सदस्यों से हुआ। इसके बाद हुई गोलीबारी में, सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें दो एरिया कमेटी मेंबर (ACM कैडर) शामिल थे।