CG Naxal Encounter: नक्सली संगठन को बड़ा झटका, टॉप लीडर वेल्ला समेत 18 ढेर, 1 करोड़ से ज्यादा का था ईनाम

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया कि अभियान के दौरान कुख्यात माओवादी कैडर PLGA बटालियन कंपनी नंबर 2 इंचार्ज और DVCM मोडियामी वेल्ला भी मारा गया है। उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि वेल्ला मोड़ियम के खिलाफ बीजापुर जिले के अलग-अलग थानों में कुल 44 मामले दर्ज थे। मोड़ियम वेल्ला 2013 के झीरम घाटी में हुए हमला में शामिल था। इसके अलावा वह 2019 केशकुतुल पुलिस पार्टी पर हमला, 2020 में मिनपा जिला सुकमा कैम्प अटैक, 2021 टेकलगुड़ियम मुठभेड़ और 2024 धरमाराम कैम्प अटैक में शामिल था।