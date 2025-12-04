CG Naxal Encounter: नक्सली संगठन को बड़ा झटका, टॉप लीडर वेल्ला समेत 18 ढेर, 1 करोड़ से ज्यादा का था ईनाम

18 नक्सलियों के शव बरामद (Photo Patrika)
CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र में बुधवार से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लगभग 20 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जवानों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपये इनामी 18 नक्सलियों को मार गिराया।
एनकाउंटर में नक्सलियों का एक टॉप लीडर भी मारा गया है। सुरक्षाबल के जवानों ने इस पूरे मिशन को एक इनपुट के आधार पर शुरू किया था।हालांकि, इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए।जबकि दो जवान घायल हैं, जिनका इलाज रायपुर में जारी है।
अब तक 18 में से 16 नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है, जबकि दो शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। मारे गए नक्सलियों में 9 पुरुष और 9 महिला माओवादी शामिल हैं। सभी पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था। यह मुठभेड़ हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है।
आईजी ने बताया कि मारे गए अधिकतर नक्सली PLGA कंपनी नंबर-02 के सक्रिय लड़ाके थे। 16 नक्सलियों की शिनाख्त पूरी हो चुकी है, जबकि 2 की पहचान अभी बाकी है। मुठभेड़ स्थल से 19 हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 1 LMG, 4 SLR, 4 INSAS, 3 AK-47, अन्य राइफलें, भारी मात्रा में कारतूस, पाउच और विस्फोटक शामिल हैं। इनपुट था कि इलाके में 25-30 नक्सली मौजूद हैं. मुठभेड़ के बाद रीइन्फोर्समेंट पार्टी भेजी गई है. पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर सघन सर्चिंग चल रही है।
बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया कि अभियान के दौरान कुख्यात माओवादी कैडर PLGA बटालियन कंपनी नंबर 2 इंचार्ज और DVCM मोडियामी वेल्ला भी मारा गया है। उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि वेल्ला मोड़ियम के खिलाफ बीजापुर जिले के अलग-अलग थानों में कुल 44 मामले दर्ज थे। मोड़ियम वेल्ला 2013 के झीरम घाटी में हुए हमला में शामिल था। इसके अलावा वह 2019 केशकुतुल पुलिस पार्टी पर हमला, 2020 में मिनपा जिला सुकमा कैम्प अटैक, 2021 टेकलगुड़ियम मुठभेड़ और 2024 धरमाराम कैम्प अटैक में शामिल था।
