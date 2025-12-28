28 दिसंबर 2025,

बीजापुर

CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल…

CG Murder Case: बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एर्रापल्ली में 26 दिसंबर की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल...(photo-patrika)

CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल...(photo-patrika)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एर्रापल्ली में 26 दिसंबर की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी युवक की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पूनेम बुधरा पिता जोगा (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है।

CG Murder Case: घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दो अज्ञात व्यक्ति मुंह में कपड़ा बांधकर मृतक के घर में घुसे और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई है।

2022 में किया था माओवादी संगठन से आत्मसमर्पण

सूत्रों के मुताबिक, पूनेम बुधरा पहले माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। उसने वर्ष 2022 में सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के बाद वह अपने पैतृक गांव एर्रापल्ली में रह रहा था और सामान्य जीवन जी रहा था।

मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका

बताया जा रहा है कि मृतक पर पुलिस का मुखबिर होने का शक था। इसी कारण माओवादियों द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक माओवादी संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

एसपी ने की घटना की पुष्टि

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। क्षेत्र में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

Published on:

28 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल…

