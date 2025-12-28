CG Murder Case: बीजापुर में आत्मसमर्पित युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या, गांव में दहशत का माहौल…

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एर्रापल्ली में 26 दिसंबर की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी युवक की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पूनेम बुधरा पिता जोगा (उम्र 22 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है।