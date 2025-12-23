बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन में हथियार और विस्फोटक सामग्री का बड़ा डम्प बरामद(photo-patrika)
CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सघन सर्च अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा जमीन के भीतर छुपाकर रखे गए अवैध हथियार, विस्फोटक सामग्री और हथियार मरम्मत से जुड़ा एक बड़ा डम्प बरामद किया गया है।
थाना उसूर क्षेत्र अंतर्गत कर्रेगुट्टा हिल्स के डोलीगुट्टा चोटी इलाके में कोबरा 204 और सीआरपीएफ 196 की संयुक्त टीम द्वारा एफओबी ताड़पाला घाटी क्षेत्र के घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध स्थानों पर खुदाई करने पर माओवादियों द्वारा छुपाकर रखी गई सामग्री सामने आई।
अभियान के दौरान माओवादियों की ओर से लगाए गए दो नग प्रेशर आईईडी बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। कोबरा 204 की बम निरोधक दस्ते ने पूरी सतर्कता बरतते हुए दोनों आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।
बरामद सामग्री में हैंड फ्लाई प्रेस, भारी मात्रा में बीजीएल सेल (बड़े, मध्यम और छोटे आकार), बीजीएल टेल, स्टील प्लेट, स्क्रू ड्राइवर, हैक्सा ब्लेड, प्लायर सहित हथियारों की मरम्मत और विस्फोटक निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण शामिल हैं। इससे साफ होता है कि माओवादी इस क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय रहने की तैयारी में थे।
सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बलों की सतर्कता, आपसी समन्वय और त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है। यह बरामदगी न केवल माओवादियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में भी अहम कदम है।
बरामदगी के बाद भी क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। अतिरिक्त बलों को भी मौके पर बुलाया गया है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि माओवादियों से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस या सुरक्षा बलों को सूचित करें।
