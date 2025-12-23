बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन में हथियार और विस्फोटक सामग्री का बड़ा डम्प बरामद

बरामद सामग्री में हैंड फ्लाई प्रेस, भारी मात्रा में बीजीएल सेल (बड़े, मध्यम और छोटे आकार), बीजीएल टेल, स्टील प्लेट, स्क्रू ड्राइवर, हैक्सा ब्लेड, प्लायर सहित हथियारों की मरम्मत और विस्फोटक निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरण शामिल हैं। इससे साफ होता है कि माओवादी इस क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय रहने की तैयारी में थे।