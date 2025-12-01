IND VS SA ODI: वनडे मैच से पहले IG-DIG की बैठक, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, आज रायपुर पहुंचेंगे क्रिकेट के सितारे

वनडे मैच से पहले IG-DIG की बैठक (Photo Patrika)
IND VS SA ODI: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच खेला जायेगा। स्टेडियम में पहली बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर है। स्टेडियम में मैच की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। रायपुर रेंज आई अमरेश मिश्रा और डीआईजी गिरिजाशंकर जायसवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें एसएसपी रायपुर समेत डीएसपी और एएसपी लेवल के अधिकारी शामिल हुए हैं।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम हैंडओवर किए जाने के बाद यह पहला मौका जब अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच होने जा रहा है। बीसीसीआई के नियमों के तहत सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। यातायात समेत 2 हजार पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे. होटल, स्टेडियम समेत पूरे रूट पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे।
टीम इंडिया की ब्लू जर्सी बेचने वाले भी कोलकाता से रायपुर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा की जर्सी नंबर 45 और विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 की सबसे ज्यादा डिमांड है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की ग्रीन जर्सी भी रायपुर में बिक रही है।
टीम इंडिया की जर्सी खरीदने पहुंचे एनआईआईटी के स्टूडेंट सार्थक ने बताया कि विराट कोहली उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी जर्सी नंबर 18 भी उन्होंने खरीदी है। वहीं एनआईआईटी की एक अन्य छात्रा स्वाति ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को बल्लेबाजी करते रायपुर में देखना कभी न भूलने वाला पल होगा।
रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत सभी भारतीय और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट सितारे 1 दिसंबर को चार्टड प्लेन से सोमवार की शाम 4.30 बजे माना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 दिसंबर को दोनों टीम अभ्यास के लिए मैदान में उतरेंगे। दोपहर 1.30 बजे से दक्षिण अफ्रीका टीम अभ्यास करेगी। तो टीम इंडिया शाम 5.30 बजे से दूधिया रोशनी में मैदान पर अभ्यास करेगी। 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर दोपहर 1.30 बजे से डे नाइट मैच के दौरान आमने-सामने होंगे।
नवोदित खिलाड़ियों को विराट कोहली, रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। नेट बॉलिंग के लिए अंडर-25 और सीनियर वर्ग के लगभग 20 गेंदबाजों का चयन किया जा रहा है।
