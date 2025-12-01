IND VS SA ODI: वनडे मैच से पहले IG-DIG की बैठक, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, आज रायपुर पहुंचेंगे क्रिकेट के सितारे

IND VS SA ODI: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच खेला जायेगा। स्टेडियम में पहली बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर है। स्टेडियम में मैच की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। रायपुर रेंज आई अमरेश मिश्रा और डीआईजी गिरिजाशंकर जायसवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें एसएसपी रायपुर समेत डीएसपी और एएसपी लेवल के अधिकारी शामिल हुए हैं।