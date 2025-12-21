Bageshwar Baba: भिलाई में पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा, 25 से 29 दिसंबर तक लगेगा दिव्य दरबार

आयोजन समिति ने बताया कि कथा के दौरान 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं की पर्चियां निकालकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इससे पहले ध्वज पूजन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक समरसता और सेवा भाव का भी संदेश देगा।