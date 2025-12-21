Bageshwar Baba: भिलाई में पं. धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा, 25 से 29 दिसंबर तक लगेगा दिव्य दरबार(photo-patrika)
Bageshwar Baba: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रसिद्ध कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा का आयोजन 25 से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम के समीप किया जाएगा। पांच दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का आयोजन सेवा समर्पण समिति, दुर्ग के तत्वावधान में किया जा रहा है।
आयोजकों के अनुसार, कथा स्थल पर लगभग 100 से अधिक समाजों द्वारा भव्य स्वागत द्वार लगाए जाएंगे, जिनमें समाज प्रमुखों के चित्रों के साथ सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क भोजन, पेयजल, शौचालय, वाहन पार्किंग और बैठने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनज़र विशेष बैरिकेडिंग की जाएगी और मेडिकल कैंप भी स्थापित किए जाएंगे। भीड़ प्रबंधन के लिए वालंटियर कार्ड भी जारी किए जाएंगे, जिसके लिए आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य होगी।
आयोजन समिति ने बताया कि कथा के दौरान 27 दिसंबर को विशेष दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पं. धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं की पर्चियां निकालकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इससे पहले ध्वज पूजन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक समरसता और सेवा भाव का भी संदेश देगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग