नकली दवा रैकेट का बड़ा खुलासा, कारोबारी के घर FDA की रेड, 50 लाख की दवाइयों की जब्ती  

जांच के दौरान कारोबारी के बेटे के मोबाइल फोन से अहम सुराग मिले, जिसके बाद छिपाकर रखे गए स्टॉक तक टीम पहुंच सकी। दरअसल, 16 दिसंबर को रायपुर और रायगढ़ से आए चार अधिकारियों की टीम ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ में छापा मारा था। उस समय सरस्वती मेडिकल स्टोर और संचालक के घर से केवल 2 लाख 24 हजार रुपये की दवाओं की जब्ती दिखाई गई थी। बाद में विभाग को जानकारी मिली कि उसी वक्त घर में लाखों रुपये की दवाइयां मौजूद थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस पर कार्रवाई में लापरवाही और खानापूर्ति के आरोप लगे।जांच के दौरान कारोबारी के बेटे के मोबाइल में नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट और गोगांव से पहले पकड़ी गई नकली दवाइयों की तस्वीरें मिलीं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर FDA को बड़े स्टॉक का पता चला।