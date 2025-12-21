नकली दवा रैकेट का बड़ा खुलासा, कारोबारी के घर FDA की रेड, 50 लाख की दवाइयों की जब्ती  

नकली दवा का खुलासा (पत्रिका फाइल फोटो)
CG News: छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में दवाओं के एक बड़े अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर के संचालक खेमराज बानी के घर पर छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपये की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां जब्त की हैं। जब्त दवाओं की मात्रा लगभग 200 कार्टून बताई जा रही है, जिन्हें ट्रक में भरकर ले जाया गया।FDA के अनुसार, कारोबारी ने ये दवाइयां अपने घर के तीन अलग-अलग कमरों में छिपाकर रखी थीं।
जांच के दौरान कारोबारी के बेटे के मोबाइल फोन से अहम सुराग मिले, जिसके बाद छिपाकर रखे गए स्टॉक तक टीम पहुंच सकी। दरअसल, 16 दिसंबर को रायपुर और रायगढ़ से आए चार अधिकारियों की टीम ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ में छापा मारा था। उस समय सरस्वती मेडिकल स्टोर और संचालक के घर से केवल 2 लाख 24 हजार रुपये की दवाओं की जब्ती दिखाई गई थी। बाद में विभाग को जानकारी मिली कि उसी वक्त घर में लाखों रुपये की दवाइयां मौजूद थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस पर कार्रवाई में लापरवाही और खानापूर्ति के आरोप लगे।जांच के दौरान कारोबारी के बेटे के मोबाइल में नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट और गोगांव से पहले पकड़ी गई नकली दवाइयों की तस्वीरें मिलीं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर FDA को बड़े स्टॉक का पता चला।
प्रारंभिक जांच में नकली दवाओं के तार इंदौर और नागपुर से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।FDA ने जब्त दवाओं में से तीन सैंपल जांच के लिए रायपुर लैब भेज दिए हैं। साथ ही कारोबारी और उससे जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग रायपुर के सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई।
उन्होंने कहा कि जब्त दवाओं में ज्यादातर जेनेरिक मेडिसिन हैं, जिनका उपयोग बाजार में बड़े पैमाने पर होता है।उन्होंने यह भी बताया कि 16 दिसंबर की पहली कार्रवाई में लापरवाही और कथित लेन-देन के आरोपों को लेकर रायपुर और रायगढ़ के चार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। जब्त की गई प्रमुख दवाओं में Muximed, CV 625, Almox CV 625, Cefxiplus, Mahazone SB, Piroxy Injection और Awigevt 500 शामिल हैं।
