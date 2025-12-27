Breaking News: बीजापुर में नक्सली हिंसा, ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में दहशत

CG Naxal Encounter: प्रतीकात्मक फोटो (photo-patrika)
CG Naxal News: बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एर्रापल्ली गांव में बीती रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ( CG Naxal News ) प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक पर नक्सलियों को मुखबिरी करने का शक था, इसी संदेह के चलते उसे मौत के घाट उतारा गया।
सूत्रों के मुताबिक मृतक की पहचान बुदरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुदरा पूर्व में नक्सली संगठन से आत्मसमर्पण कर चुका था और कुछ समय से अपने गांव में ही रह रहा था। बीती रात नक्सली गांव में पहुंचे और उसे घर से बाहर बुलाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गांव में भय का माहौल
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों में भय का माहौल फैल गया। ग्रामीणों में दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों का कहना है कि घटना के बाद सुरक्षाबलों द्वारा इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज किए जाने की संभावना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हालात पर नजर बनाए हुए है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग