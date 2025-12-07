CG-MP बॉर्डर पर बड़ा आत्मसमर्पण! 11 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

सूत्रों के अनुसार, 6 दिसंबर की रात को नक्सली कबीर और KB (कान्हा-भोरमदेव) डिवीजन कमेटी के उसके साथी, एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से जंगल से बाहर आए और पुलिस महानिरीक्षक के सामने सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर के बाद, MMC ज़ोन का KB डिवीजन लगभग खत्म माना जा रहा है। कबीर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से एक्टिव था और तीनों राज्यों की पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा वॉन्टेड नक्सलियों में से एक था।