रायपुर

CG-MP बॉर्डर पर बड़ा आत्मसमर्पण! 11 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़–मध्य प्रदेश बॉर्डर में सक्रिय 11 नक्सलियों ने हिंसा त्यागकर मध्यप्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर एक्टिव 11 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मेनस्ट्रीम में लौटने का फैसला किया है। इन नक्सलियों ने पहले ही अपने हथियार मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिए थे और अब वे आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर करेंगे। इनमें MMC ज़ोन के KB डिवीजन का एक कुख्यात नक्सली कबीर भी शामिल है, जो बस्तर के सुकमा ज़िले का रहने वाला है।

Naxalites Surrender: MMC ज़ोन का KB डिवीजन लगभग खत्म

सूत्रों के अनुसार, 6 दिसंबर की रात को नक्सली कबीर और KB (कान्हा-भोरमदेव) डिवीजन कमेटी के उसके साथी, एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से जंगल से बाहर आए और पुलिस महानिरीक्षक के सामने सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर के बाद, MMC ज़ोन का KB डिवीजन लगभग खत्म माना जा रहा है। कबीर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से एक्टिव था और तीनों राज्यों की पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा वॉन्टेड नक्सलियों में से एक था।

ऑफिशियल पुष्टि का अभी भी इंतज़ार

Naxalites Surrender: माना जाता है कि उसने उस इलाके में कई नक्सली घटनाओं में भूमिका निभाई थी। सुरेंद्र @ कबीर (SZCM, सचिव, MMC), राकेश होडी @ मनीष (SZCM, KB डिवीजन), समर (ACM) उर्फ ​​राजू अत्राम, भोरमदेव AC) लालसू (गार्ड, सुरेंद्र @ कबीर), शीला (ACM, भोरमदेव AC), नवीन (ACM), ज़रीना (ACM), शिल्पा, जानकी, सुनीता, एक और कबीर गनमैन ने भी सरेंडर कर दिया है। हालांकि, उनके सरेंडर की ऑफिशियल पुष्टि का अभी भी इंतज़ार है।

खबर शेयर करें:



Updated on:

07 Dec 2025 11:22 am

Published on:

07 Dec 2025 10:30 am

