झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि यह घटना बस्तर और पूरे देश में नक्सलवाद के खत्म होने का संकेत है। उन्होंने कहा कि दोनों नक्सली नेताओं ने अपने साथियों के साथ सरेंडर करके मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। उनके मुताबिक, अब तक 80% नक्सलवाद खत्म हो चुका है, और बाकी 20% भी तय समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शाह ने शुरू से ही नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया था, और अब इसके नतीजे जमीन पर दिख रहे हैं। विजय शर्मा के मुताबिक, बस्तर में शांति लौट रही है और विकास का रास्ता खुल रहा है।