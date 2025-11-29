झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM का बड़ा दावा (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले नक्सली नेता चैतू और अनंत ने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बड़ी कामयाबी को खास तौर पर मीडिया से बात करते हुए बताया।
डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि यह घटना बस्तर और पूरे देश में नक्सलवाद के खत्म होने का संकेत है। उन्होंने कहा कि दोनों नक्सली नेताओं ने अपने साथियों के साथ सरेंडर करके मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। उनके मुताबिक, अब तक 80% नक्सलवाद खत्म हो चुका है, और बाकी 20% भी तय समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शाह ने शुरू से ही नक्सलवाद को खत्म करने का वादा किया था, और अब इसके नतीजे जमीन पर दिख रहे हैं। विजय शर्मा के मुताबिक, बस्तर में शांति लौट रही है और विकास का रास्ता खुल रहा है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि "बस्तर 2.0" विज़न के तहत, बस्तर के रिसोर्स और भविष्य को उसके युवा मैनेज करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा अब तरक्की को लेकर उत्साहित हैं, और यह इलाका तेज़ी से डेवलप हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश की GDP में बढ़ोतरी खुशी की बात है। US टैरिफ के बावजूद भारत की मज़बूत इकॉनमी, उसके लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
CG News: कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि वहां पद मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि सीनियर नेताओं की पसंद के आधार पर मिलते हैं। जबकि BJP में संगठन सबसे ऊपर है। ज़मीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के कांग्रेस के विरोध के बारे में उन्होंने कहा कि अगर जनता को कोई चिंता है, तो सरकार ज़रूर सुनेगी।
लेकिन, अगर कांग्रेस किसी खास व्यक्ति की चिंताओं के लिए विरोध कर रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी के बयान के बारे में विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें कांग्रेस या इटली के नज़रिए से नहीं, बल्कि भारत के नज़रिए से असली हालात को समझना चाहिए।
