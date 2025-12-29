भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला! ED ने रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर मारी रेड, मचा हड़कंप

इस सड़क को बनाने के लिए सरकार ने कई किसानों की ज़मीन एक्वायर की थी। उन्हें मुआवज़ा मिलना था, लेकिन कई किसानों को अभी भी मुआवज़ा नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने 2025 के विधानसभा बजट सेशन के दूसरे दिन यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद मामले की जांच का फ़ैसला किया गया।