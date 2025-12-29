भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला! ED ने रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर मारी रेड, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
Compensation Scam: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भारत माला प्रोजेक्ट कम्पनसेशन स्कैम के सिलसिले में सोमवार सुबह राज्य की राजधानी रायपुर और महासमुंद में रेड मारी। रेड में हरमीत खनूजा, उसके साथियों और संबंधित अधिकारियों के ठिकानों को टारगेट किया गया। ED अधिकारियों की एक टीम मौके पर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रायपुर और महासमुंद में करीब नौ जगहों पर रेड की गई। ED की सात अलग-अलग टीमों ने सुबह-सुबह एक साथ रेड की। ED के अधिकारी अभी मौके पर कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस की जांच कर रहे हैं।
खबर है कि महासमुंद में बिजनेसमैन जसबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी वाले घर पर रेड मारी गई है। उनका होंडा शोरूम है। ED की टीम बिजनेसमैन के घर पर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। ED अधिकारियों की टीम दो गाड़ियों में पहुंची।
Compensation Scam: छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रायपुर से विशाखापत्तनम तक 950 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में रायपुर से विशाखापत्तनम तक चार लेन की सड़क और दुर्ग से आरंग तक छह लेन की सड़क शामिल है।
इस सड़क को बनाने के लिए सरकार ने कई किसानों की ज़मीन एक्वायर की थी। उन्हें मुआवज़ा मिलना था, लेकिन कई किसानों को अभी भी मुआवज़ा नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने 2025 के विधानसभा बजट सेशन के दूसरे दिन यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद मामले की जांच का फ़ैसला किया गया।
