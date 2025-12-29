CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी आज से हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में ठप रहेगा कामकाज!

अधिकारी-कर्मचारी आज से हड़ताल पर (photo source- Patrika)
CG Employees Strike:छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज "काम बंद करो, कलम बंद करो" विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यह विरोध 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। फेडरेशन का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर ध्यान न देने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, फेडरेशन ने अधिक कर्मचारियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपने टेबल-टू-टेबल आउटरीच अभियान को तेज कर दिया है। इस बीच, गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन को अपना समर्थन और सहयोग देने की घोषणा की है।
CG Employees Strike: फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नज़रअंदाज़ कर रही है। बार-बार ज्ञापन, मीटिंग और बातचीत के बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इस अनदेखी और बेरुखी के खिलाफ अब कर्मचारियों ने निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है।
फेडरेशन के अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में आंदोलन की पूरी रणनीति बना ली गई है। इससे पहले 22 अगस्त को जिला स्तर पर एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सिर्फ आश्वासन ही दिए गए।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग