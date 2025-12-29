CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी आज से हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में ठप रहेगा कामकाज!

CG Employees Strike:छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज "काम बंद करो, कलम बंद करो" विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यह विरोध 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। फेडरेशन का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर ध्यान न देने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।