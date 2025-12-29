29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी आज से हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में ठप रहेगा कामकाज!

CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से ‘काम बंद-कलम बंद’ आंदोलन शुरू कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 29, 2025

अधिकारी-कर्मचारी आज से हड़ताल पर (photo source- Patrika)

अधिकारी-कर्मचारी आज से हड़ताल पर (photo source- Patrika)

CG Employees Strike:छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज "काम बंद करो, कलम बंद करो" विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यह विरोध 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। फेडरेशन का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर ध्यान न देने के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

CG Employees Strike: आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान

आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, फेडरेशन ने अधिक कर्मचारियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपने टेबल-टू-टेबल आउटरीच अभियान को तेज कर दिया है। इस बीच, गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन को अपना समर्थन और सहयोग देने की घोषणा की है।

सरकार ने नहीं की कोई ठोस कार्रवाई

CG Employees Strike: फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नज़रअंदाज़ कर रही है। बार-बार ज्ञापन, मीटिंग और बातचीत के बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इस अनदेखी और बेरुखी के खिलाफ अब कर्मचारियों ने निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है।

फेडरेशन के अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में आंदोलन की पूरी रणनीति बना ली गई है। इससे पहले 22 अगस्त को जिला स्तर पर एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सिर्फ आश्वासन ही दिए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 09:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी आज से हड़ताल पर, सरकारी दफ्तरों में ठप रहेगा कामकाज!

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला! ED ने रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर मारी रेड, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather Update: ठंड का डबल अटैक! 48 घंटे तक शीतलहर का अलर्ट, राजधानी में धुंध की चेतावनी

कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक (photo source- Patrika)
रायपुर

जंगल डेस्टिनेशन बना लोगों की पहली पसंद

न्यू ईयर सेलिब्रेशन (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट से नई उड़ान जल्द

नए साल से रायपुर को नई फ्लाइट की सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

ई-चालान के नाम पर साइबर अटैक

ई-चालान के नाम पर साइबर अटैक (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.