Cyber Fraud: WhatsApp पर आया ई-चालान बना जाल, APK डाउनलोड करते ही 15 लाख की ठगी

ऑनलाइन ठगी की शिकार होने के बाद पंकज ने गति ट्रांसपोर्ट वाले रमेश से बात की और बताया कि उनके मोबाइल नंबर से ई-चालान आया था। इस पर रमेश ने बताया कि उनके पास इसी तरह का ई-चालान वॉट्सऐप के जरिए आया था। इसे ओपन करते ही उनके बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए निकल चुके हैं। यह मैसेज उसने नहीं भेजा है। मोबाइल हैक करने वाले ने ही भेजा था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एपीके वाले ई-चालान से ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं।