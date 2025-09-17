छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती, फीस वसूली पर निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी

बता दें ईडब्ल्यूएस श्रेणी से जुड़ी एक मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज की ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल सुविधा न लेने वाले छात्र-छात्राओं पर भी इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा इसके लिए हर माह लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। फीस निर्धारण कमेटी के दिशा निर्देशों का भी इस संदर्भ में पालन नहीं किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को इस संदर्भ में दो हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।