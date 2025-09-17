मेडिकल युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

Assistant Professor Recruitment: हालांकि प्रमोशन कब होगा, यह तय नहीं है। वहीं अगले साल कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम व जशपुर में 5 नया कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। यहां के लिए भी फैकल्टी की व्यवस्था के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती जरूरी है। पिछले 25 साल से किसी भी मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल में रेगुलर अधीक्षक नहीं बनाया गया है। इसके लिए डीपीसी करने की जरूरत है। शासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है।