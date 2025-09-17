मेडिकल युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स

Assistant Professor Recruitment: प्रदेश के मेडिकल युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेशभर में 332 पद खाली हैं, जिनमें से 125 पदों पर भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई को इसका प्रस्ताव पीएससी को भेज दिया था। अब विज्ञापन जारी होने का इंतज़ार है।
प्रदेश में नियमित भर्ती 2022 के बाद की जा रही है। इसमें भी देरी की जा रही है। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की अच्छी खासी कमी है। प्रोफेसर के 117 व एसोसिएट प्रोफेसरों के 196 पदों को भरा जाना है। चूंकि ये पद प्रमोशन से भरा जाता है इसलिए सीधी भर्ती नहीं हो सकती।
332 पदों की तुलना में आधे से कम पदों पर भर्ती क्यों की जा रही है, ये देखने वाली बात है। पूरी भर्ती कर ली जाती तो कॉलेजों में फैकल्टी के खाली पद काफी हद तक भर लिया जाता। जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोशन के लिए पात्र हैं, उन्हें प्रमोट कर एसोसिएट प्रोफेसर व एसोसिएट को प्रोफेसर बनाया जाएगा। वहीं सीनियर प्रोफेसरों को डायरेक्टर प्रोफेसर पद दिया जाएगा।
Assistant Professor Recruitment: हालांकि प्रमोशन कब होगा, यह तय नहीं है। वहीं अगले साल कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम व जशपुर में 5 नया कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। यहां के लिए भी फैकल्टी की व्यवस्था के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती जरूरी है। पिछले 25 साल से किसी भी मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल में रेगुलर अधीक्षक नहीं बनाया गया है। इसके लिए डीपीसी करने की जरूरत है। शासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है।
पद स्वीकृत खाली
प्रोफेसर 241 117
एसो. प्रो. 399 196
असि. प्रो. 644 332
सी.रेसीडेंट 518 375 (डीएमई कार्यालय के अनुसार)