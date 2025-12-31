31 दिसंबर 2025,

रायपुर

CG Promotion: आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, इन्हें मिला प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार, देखें आदेश

CG Promotion: 2001 बैच की आईएएस अधिकारी शहला निगार को प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग, गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 31, 2025

CG Promotion: आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, इन्हें मिला प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार, देखें आदेश

CG Promotion: छत्तीसगढ़ में लंबे इंतज़ार के बाद आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 6 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है।

2001 बैच की आईएएस अधिकारी शहला निगार को प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुधन विकास विभाग, गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

Updated on:

31 Dec 2025 07:39 pm

Published on:

31 Dec 2025 07:38 pm

