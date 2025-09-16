जगदलपुर के युवाओं के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने फिजियोथेरेपी कॉलेज की दी स्वीकृति, 14 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

CG News: बस्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम हो रहे हैं। जगदलपुर शहर समेत समूचे बस्तर को दो से तीन महीने के भीतर सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल मिलने जा रहा है। इस बीच सोमवार को राजधानी से एक बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर के लिए लगभग 14 करोड़ की लागत से बनने वाले फिजियोथेरेपी कॉलेज की घोषणा की। लंबे वक्त से बस्तर के लिए इस कॉलेज की मांग की जा रही थी। बस्तर के अधिकांश युवा बाहर जाकर इसकी पढ़ाई करते हैं। अब बस्तर के युवाओं को इस कॉलेज में प्राथमिकता मिलेगी।