जगदलपुर के युवाओं के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने फिजियोथेरेपी कॉलेज की दी स्वीकृति, 14 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

CG News: बस्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम हो रहे हैं। जगदलपुर शहर समेत समूचे बस्तर को दो से तीन महीने के भीतर सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल मिलने जा रहा है। इस बीच सोमवार को राजधानी से एक बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर के लिए लगभग 14 करोड़ की लागत से बनने वाले फिजियोथेरेपी कॉलेज की घोषणा की। लंबे वक्त से बस्तर के लिए इस कॉलेज की मांग की जा रही थी। बस्तर के अधिकांश युवा बाहर जाकर इसकी पढ़ाई करते हैं। अब बस्तर के युवाओं को इस कॉलेज में प्राथमिकता मिलेगी।
प्रदेश के 6 जिलों के लिए कॉलेज घोषित किए गए हैं, उसमें से एक बस्तर के लिए भी है। इस कॉलेज के खुलने से फिजियोथेरेपी से जुड़ी समस्या का समाधान यहीं होगा। वह भी मुफ्त। जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना बस्तर अंचल के लिए एक ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह कॉलेज न केवल स्थानीय युवाओं को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि बस्तर के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में फिजियोथेरेपी सेवाओं को सुलभ बनाएगा। इससे मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से मौजूद मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के साथ फिजियोथेरेपी कॉलेजों की यह नई श्रृंखला स्वास्थ्य शिक्षा को और व्यापक बनाएगी। जगदलपुर सहित इन 6 जिलों में स्थापित होने वाले कॉलेज न केवल प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट तैयार करेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे। इस निर्णय से बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है।
जगदलपुर में बनने वाले कॉलेज के लिए आधुनिक इमारत बनाई जाएगी। प्रयोगशालाएं और उपकरण उपलब्ध होंगे, जो छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कॉलेज छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में फिजियोथेरेपी सेवाओं को सुलभ बनाएगा, जिससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिल सकेगा। साथ ही कॉलेज के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेगे।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना से बस्तर के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, फिजियोथेरेपी जैसी महत्वपूर्ण सेवा अब गांव-गांव तक पहुंचेगी, जिससे ग्रामीण मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जगदलपुर सहित 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं को नई दिशा देंगे। बस्तर जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये कॉलेज न केवल शिक्षा के नए केंद्र बनेंगे, बल्कि हमारे युवाओं को विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट बनने का अवसर देकर छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बनाएंगे।