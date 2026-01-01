CG News: NH-30 का बदलेगा चेहरा… 43 साल बाद 12 मीटर चौड़ी होगी जगदलपुर-कोंटा सड़क

43 साल पुरानी सड़क को मिलेगा नया जीवन (photo source- Patrika)
CG News: बस्तर डिवीज़न की लाइफलाइन माने जाने वाले जगदलपुर-कोंटा नेशनल हाईवे (NH-30) को अब 43 साल बाद नया लुक मिल सकता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ₹36 करोड़ की लागत से 6.01 किलोमीटर लंबी सड़क को 12 मीटर चौड़ा करने की योजना बना रहा है। अभी यह सड़क सिर्फ़ 2.5 मीटर चौड़ी है, जिससे रोज़ाना के ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है।
लेकिन, कांगेर वैली नेशनल पार्क इस चौड़ीकरण के काम में सबसे बड़ी रुकावट बनकर उभरा है। पार्क मैनेजमेंट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए ₹15.56 करोड़ का मुआवज़ा मांगा है। असल में, 1982 में कांगेर वैली नेशनल पार्क बनने के बाद से ही यह 6.01 km का हिस्सा पार्क एरिया में आता रहा है। तब से इस सड़क को चौड़ा करने और रिपेयर करने पर रोक लगी हुई है। इसी वजह से यह सड़क दशकों से खराब हालत में है।
केशलूर से छिंदगढ़ ब्लॉक तक की सड़क, जो कामनार, टोंगपाल, छिंदगढ़ और पकेला जैसे इलाकों से होकर गुज़रती है, काफ़ी खराब हो गई है, जिससे वहाँ के लोगों, सुरक्षा बलों और टूरिस्ट को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस बीच, बढ़ते ट्रैफ़िक को अब कांगेर घाटी के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए खतरा माना जा रहा है। गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या से जंगली जानवरों, पानी के सोर्स और ज़मीन के नीचे की गुफाओं पर बुरा असर पड़ने का डर है।
CG News: इस पूरे मामले पर कांगेर वैली नेशनल पार्क के डायरेक्टर नवीन कुमार ने साफ किया कि नियमों के मुताबिक, 6.01 km सड़क को चौड़ा करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHA) की तरफ से 15.56 करोड़ रुपये का डिमांड नोट जारी किया गया है। रकम का पेमेंट होने के बाद ही पार्क से मंजूरी मिलेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि 43 साल से इंतजार कर रही यह सड़क आखिर में मुआवजे की रकम के पेमेंट के बाद चौड़ी हो पाएगी या फिर पर्यावरण और डेवलपमेंट के बीच यह टकराव अभी और लंबा चलेगा।
