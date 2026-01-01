CG News: NH-30 का बदलेगा चेहरा… 43 साल बाद 12 मीटर चौड़ी होगी जगदलपुर-कोंटा सड़क

CG News: इस पूरे मामले पर कांगेर वैली नेशनल पार्क के डायरेक्टर नवीन कुमार ने साफ किया कि नियमों के मुताबिक, 6.01 km सड़क को चौड़ा करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHA) की तरफ से 15.56 करोड़ रुपये का डिमांड नोट जारी किया गया है। रकम का पेमेंट होने के बाद ही पार्क से मंजूरी मिलेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि 43 साल से इंतजार कर रही यह सड़क आखिर में मुआवजे की रकम के पेमेंट के बाद चौड़ी हो पाएगी या फिर पर्यावरण और डेवलपमेंट के बीच यह टकराव अभी और लंबा चलेगा।