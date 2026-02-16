ट्यूशन से लौटते वक्त हादसा… तेज रफ्तार कार की टक्कर से 13 वर्षीय छात्र की मौत, एकलौते बेटे के निधन से परिवार सदमे में

टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए घायल बच्चे को एमपीएम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में सफेद रंग की क्रेटा कार दिखाई दे रही है, लेकिन वाहन का नंबर स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वाहन और चालक की पहचान कर ली जाएगी।