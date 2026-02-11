CG Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से DRG जवान ने मौके पर तोड़ा दम

CG Road Accident: मिली जानकारी के मुताबिक, भारत भारती 2022 में बस्तर फाइटर के तौर पर चुने गए थे। बाद में उन्हें DRG स्क्वाड में तैनात किया गया था। इस समर्पित और बहादुर सिपाही की असमय मौत से पुलिस डिपार्टमेंट और उनके साथियों को गहरा दुख हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फरार ड्राइवर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं।