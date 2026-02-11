11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

जगदलपुर

CG Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से DRG जवान ने मौके पर तोड़ा दम

CG Road Accident: जगदलपुर के पास NH-30 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से DRG जवान भरत भारती की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 11, 2026

DRG जवान की जिंदगी (photo source- Patrika)

DRG जवान की जिंदगी (photo source- Patrika)

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास आसन इलाके में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 30 पर एक अनजान तेज रफ्तार गाड़ी ने जगदलपुर की ओर जा रहे DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के जवान भरत भारती की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जवान की मौके पर ही मौत हो गई।

CG Road Accident: मौके पर पहुंची पुलिस, शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना

बताया जा रहा है कि यह घटना कोतवली पुलिस स्टेशन एरिया में हुई। एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सिपाही की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अनजान गाड़ी और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है। गाड़ी की पहचान के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है।

2022 में बस्तर फाइटर में हुआ था चयन

CG Road Accident: मिली जानकारी के मुताबिक, भारत भारती 2022 में बस्तर फाइटर के तौर पर चुने गए थे। बाद में उन्हें DRG स्क्वाड में तैनात किया गया था। इस समर्पित और बहादुर सिपाही की असमय मौत से पुलिस डिपार्टमेंट और उनके साथियों को गहरा दुख हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फरार ड्राइवर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं।

Updated on:

11 Feb 2026 02:06 pm

Published on:

11 Feb 2026 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से DRG जवान ने मौके पर तोड़ा दम

