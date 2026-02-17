CG Mandi Rate: मक्का के समर्थन मूल्य पर पानी फिरा, मंडियों में औने-पौने दाम, बिचौलियों की हुई चांदी

CG Mandi Rate: बस्तर जिले में इस वर्ष मक्का उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि किसान अपनी उपज 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने को मजबूर हैं। खरीदी व्यवस्था की कमजोरियों और पारदर्शिता की कमी के चलते मक्का उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि मंडी व्यापारी और बिचौलिये मुनाफा कमा रहे हैं।