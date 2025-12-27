CG News: रायपुर में लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत! NH-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण

NHAI अधिकारियों के मुताबिक, इस रास्ते के लिए ज़मीन करीब 20 साल पहले ली गई थी, लेकिन कई जगहों पर ज़मीन मालिकों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया है, जिसे अब हटाया जाएगा। अभी NH-53 के दोनों तरफ सर्विस रोड 5 मीटर चौड़ी हैं। सर्विस रोड के इस करीब 15 किलोमीटर हिस्से पर नए ढके हुए नाले भी बनाए जाएंगे। इससे बारिश के मौसम में पानी भरने से भी राहत मिलेगी।