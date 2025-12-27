27 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

CG News: रायपुर में लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत! NH-53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण

CG News: रायपुर में एनएच-53 पर रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सर्विस रोड को दोनों ओर 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 27, 2025

राजधानी की सड़कों पर राहत की खबर (photo source- Patrika)

राजधानी की सड़कों पर राहत की खबर (photo source- Patrika)

CG News: राजधानी में नेशनल हाईवे 53 पर रोज़ लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लाभांधी से सरोना चौक तक सर्विस रोड को दोनों तरफ़ 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस काम के लिए सर्विस रोड पर बने 382 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

CG News: जलभराव की समस्या से भी मिलेगी राहत

NHAI अधिकारियों के मुताबिक, इस रास्ते के लिए ज़मीन करीब 20 साल पहले ली गई थी, लेकिन कई जगहों पर ज़मीन मालिकों ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया है, जिसे अब हटाया जाएगा। अभी NH-53 के दोनों तरफ सर्विस रोड 5 मीटर चौड़ी हैं। सर्विस रोड के इस करीब 15 किलोमीटर हिस्से पर नए ढके हुए नाले भी बनाए जाएंगे। इससे बारिश के मौसम में पानी भरने से भी राहत मिलेगी।

नई ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं

NHAI अधिकारियों ने साफ़ किया है कि सर्विस रोड को चौड़ा करने के लिए अथॉरिटी के पास काफ़ी ज़मीन है, इसलिए नई ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कब्ज़े हटाने के बाद, एक चौड़ी और अच्छी तरह से मेंटेन की हुई सर्विस रोड बनाई जाएगी। चौड़ीकरण के बाद सर्विस रोड पर गाड़ियों की पार्किंग भी मना होगी, ताकि ट्रैफ़िक आसानी से चलता रहे।

फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में

CG News: अधिकारियों के मुताबिक, एक महीने में DPR तैयार होने के बाद टेंडर प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा और फरवरी में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अभी, प्रस्तावित फ्लाईओवर साइट्स पर मिट्टी की टेस्टिंग (जियो-टेक सर्वे) चल रही है। इससे कंस्ट्रक्शन के काम की क्वालिटी और टेक्निकल मजबूती पक्की हो जाएगी।

व्यस्त इलाकों को मिलेगी राहत

NHAI रायपुर के रीजनल ऑफिसर प्रदीप कुमार लाल ने बताया कि सर्विस रोड को चौड़ा करने और फ्लाईओवर बनने से इस पूरे कॉरिडोर पर ट्रैफिक का फ्लो काफी बेहतर होगा। लोगों को उद्योग भवन, तेलीबांधा और सरोना चौक जैसे बिज़ी इलाकों में रोज़ लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

Updated on:

27 Dec 2025 02:30 pm

Published on:

27 Dec 2025 02:29 pm

