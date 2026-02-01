17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Video: बैडमिंटन खेल रहे कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत, शार्ट मारते ही अचानक गिरे, फिर नहीं उठे

CG News: बैडमिंटन खेल रहे रायपुर के हार्डवेयर कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शार्ट मारते ही अचानक गिर जाते हैं फिर…

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 17, 2026

heart attack death

बैडमिंटन खेल रहे कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत ( Photo - Patrika )

CG News: रायपुर में बैडमिंटन खेलने के दौरान एक कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कारोबारी अचानक धड़ाम से गिर जाते हैं, जिसके बाद अचेत अवस्था में साथी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोराबारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक की पहचान ईदगाह भाठा निवासी अमृत बजाज के रूप में हुई है। उनका अंतिम संस्कार 16 फरवरी को मरवाड़ी मुक्तिधाम में किया गया।

CG News: रोजाना खेलता था बैडमिंटन

जानकारी के अनुसार हार्डवेयर कारोबारी अमृत बजाज सुगर का मरीज था। खुद को फिट रखने के लिए रोजाना सुबह अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता था, वहीं सोमवार को अपने डेली रूटीन के अनुसार बैडमिंटन खेल रहा था। इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। खेल के दौरान अचानक वे कोर्ट में गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें संभाला, लेकिन वे बेहोश थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

दुखद हादसा

परिवार ने बताया कि खेलकूद उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। वे नियमित रूप से बैडमिंटन और क्रिकेट खेलते थे। 16 फरवरी को भी वे सामान्य दिन की तरह कोर्ट पहुंचे थे। घटना की जानकारी दोस्तों ने फोन पर परिजनों को दी, जिसके बाद सभी को इस दुखद हादसे का पता चला। बता दें कि इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 06:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Video: बैडमिंटन खेल रहे कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत, शार्ट मारते ही अचानक गिरे, फिर नहीं उठे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरिया महोत्सव में CM साय ने बांटी हितग्राहीमूलक सामग्री, 105 परिवारों को उज्ज्वला गैस और महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा

CM साय ने बांटी हितग्राहीमूलक सामग्री (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Paper Leak Case: RI भर्ती परीक्षा से पहले लीक हुआ पेपर, EOW ने 3000 पन्नों का चालान कोर्ट में किया पेश

RI पेपर लीक कांड (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ को विश्वस्तरीय रेल कनेक्टिविटी का भरोसा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखी नई ट्रेनों की मांग

छत्तीसगढ़ को मिलेगी विश्वस्तरीय रेल कनेक्टिविटी (photo source- Patrika)
रायपुर

कोरिया महोत्सव में CM साय का बड़ा तोहफा

कोरिया महोत्सव में CM साय का बड़ा तोहफा! उज्ज्वला गैस, पिंक ई-रिक्शा और गार्बेज रिक्शा वितरण, देखें Photo(photo-DPR)
रायपुर

CG Tourism: पर्यटन विकास को रफ्तार… CM विष्णुदेव साय ने झुमका में ओपन थिएटर का किया लोकार्पण

झुमका जलाशय में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.