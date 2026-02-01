Video: बैडमिंटन खेल रहे कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत, शार्ट मारते ही अचानक गिरे, फिर नहीं उठे

जानकारी के अनुसार हार्डवेयर कारोबारी अमृत बजाज सुगर का मरीज था। खुद को फिट रखने के लिए रोजाना सुबह अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलता था, वहीं सोमवार को अपने डेली रूटीन के अनुसार बैडमिंटन खेल रहा था। इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। खेल के दौरान अचानक वे कोर्ट में गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें संभाला, लेकिन वे बेहोश थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।