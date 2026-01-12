CG News: अर्धनग्न युवक का मिला शव, हार्ट अटैक या कुछ और? पुलिस जांच में उलझी गुत्थी…

पुलिस ने बताया कि शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है और लापता व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। युवक यहां कैसे पहुंचा और कहां से आया, इस बिंदु पर भी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल किसी भी आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।