CG News: अर्धनग्न युवक का मिला शव, हार्ट अटैक या कुछ और? पुलिस जांच में उलझी गुत्थी…

अर्धनग्न युवक का मिला शव, हार्ट अटैक या कुछ और?(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव जियो पेट्रोल पंप के पीछे संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की उम्र लगभग 27 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। युवक की शर्ट खुली हुई थी और बेल्ट भी ढीली अवस्था में मिली। हालांकि शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट या संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं।
प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या या मारपीट की आशंका से इनकार किया है। कुम्हारी थाना प्रभारी के मुताबिक घटनास्थल पर ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला, जिससे आपराधिक घटना की पुष्टि हो सके। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।
सीएसपी छावनी प्रशांत पैकरा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला हार्ट अटैक से मौत का प्रतीत होता है। आशंका है कि युवक वॉशरूम के लिए गया होगा, इसी दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसने जूते उतारे और गर्मी या बेचैनी के कारण शर्ट के बटन खोल दिए होंगे।
पुलिस ने बताया कि शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है और लापता व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। युवक यहां कैसे पहुंचा और कहां से आया, इस बिंदु पर भी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल किसी भी आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग