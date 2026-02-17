17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

CG Tourism: पर्यटन विकास को रफ्तार… CM विष्णुदेव साय ने झुमका में ओपन थिएटर का किया लोकार्पण

Jhumka Water Tourism Spot: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित झुमका जलाशय में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 17, 2026

झुमका जलाशय में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट (photo source- Patrika)

झुमका जलाशय में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट (photo source- Patrika)

CG Tourism: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका पर्यटन स्थल में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने झुमका जलाशय में बोटिंग करते हुए क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा यहां विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया।

CG Tourism: ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र

मुख्यमंत्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका विहार किया। चारों ओर हरियाली, शांत जलराशि और कमल के फूलों से सजा यह रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित विकसित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। 500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र बनेगा।

पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि झुमका जलाशय केवल कोरिया जिले की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित किया जा सके।

CG Tourism: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल राजवाड़े, संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

Published on:

17 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Tourism: पर्यटन विकास को रफ्तार… CM विष्णुदेव साय ने झुमका में ओपन थिएटर का किया लोकार्पण

