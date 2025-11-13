Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

PWD की समीक्षा बैठक में सख्ती! NHAI को अल्टीमेटम, दिसंबर तक सभी सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश…

CG News: राज्य सरकार के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के मरमत कार्य दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

PWD की समीक्षा बैठक में सख्ती! NHAI को अल्टीमेटम, मरम्मत कार्य में देरी पर ठेकेदारों को चेतावनी...(photo-patrika)

PWD की समीक्षा बैठक में सख्ती! NHAI को अल्टीमेटम, मरम्मत कार्य में देरी पर ठेकेदारों को चेतावनी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के मरमत कार्य दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। बारिश खत्म होने के बाद प्रदेशभर के अलग-अलग मार्गों पर मरमत कार्य जारी हैं। लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों को कहा है कि दिसंबर तक सभी मरमत कार्यों को पूरा कर लेंवे।

CG News: पीडब्लूडी ने राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की

बुधवार को बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि मरमत के दौरान ठेकेदारों से शार्ट टर्म मेंटनेंस कांट्रैक्ट के सभी कार्य कराए जाए। जिन सडक़ों की मरमत के काम प्रारंभ हो चुके हैं, वो रुकने नहीं चाहिए।

कार्यों को तेज गति से करते हुए दिसंबर माह तक हर हाल में पूर्ण कराएं। बैठक में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा की गई। विभागीय सचिव ने सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने चिन्हांकित ब्लैक-स्पॉट्स को सुधारने के लिए प्राथमिकता से काम करने के निर्देश दिए।

समुचित मार्ग संकेतक लगाने को भी कहा

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए समुचित मार्ग संकेतक लगाने को भी कहा। साथ ही प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के प्राकक्लन, निविदा, कार्यादेश और कार्य प्रारंभ की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के अर्थ वर्क आगामी जनवरी माह तक पूर्ण करने।

भूमि अधिग्रहण की जरूरत वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नए कार्यों में अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने व कलेक्टरों के साथ समन्वय से काम करने को कहा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एसएन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुय अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप, अधीक्षण अभियंता एसएस माझी आदि अधिकारी मौजूद थे।

इनमें 71 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्यों के लिए अनुबंध कर मरमत के कार्य प्रारंभ

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130 अभनपुर-राजिम-गरियाबंद-देवभोग मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130बी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-353 घोड़ारी-महासमुंद-बागबहरा-ओड़िशा सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-930, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-63 भोपालपट्नम से जगदलपुर मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 के विभिन्न खंड

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 कटनी-गुलमा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 रतनपुर-केंदा-केंवची मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-153 रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग के विभिन्न खंडों की मरमत के लिए अनुबंध की कार्यवाही पूरी।

Published on:

13 Nov 2025 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PWD की समीक्षा बैठक में सख्ती! NHAI को अल्टीमेटम, दिसंबर तक सभी सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश…

