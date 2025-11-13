PWD की समीक्षा बैठक में सख्ती! NHAI को अल्टीमेटम, दिसंबर तक सभी सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश…

CG News: छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के मरमत कार्य दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। बारिश खत्म होने के बाद प्रदेशभर के अलग-अलग मार्गों पर मरमत कार्य जारी हैं। लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों को कहा है कि दिसंबर तक सभी मरमत कार्यों को पूरा कर लेंवे।