Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

गरियाबंद जंगलों में फिर गूंजी गोलियों की आवाज! पुलिस ने नक्सलियों को घेरा, मुठभेड़ में जब्त हुआ भारी सामान

Naxalite Encounter: पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। नक्सली राशन-सामान, सोलर प्लेट और नक्सली साहित्य छोड़कर जंगल की ओर भागे।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 11, 2025

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में राशन-सामान जब्त (photo source- Patrika)

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में राशन-सामान जब्त (photo source- Patrika)

Naxalite Encounter: गरियाबंद पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना मैँनपुर अंतर्गत दर्रीपारा क्षेत्र के ग्राम सेहंरा पहाड़ में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली घबराकर अपना भारी सामान छोड़कर जंगल की ओर भाग गए।

यह मुठभेड़ जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जहाँ जिला पुलिस बल की ई-30 टीम और जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संचालित नक्सल उन्मूलन विशेष अभियान का हिस्सा थी।

Police-Naxalite Encounter: सूचना पर घिरे नक्सली, पुलिस का पलटवार

पुलिस को सूचना मिली थी कि सप्तम एरिया कमेटी के लगभग 6-8 नक्सली सेहंरा पहाड़ के आसपास सक्रिय हैं। ई-30 टीम अभियान के लिए निर्धारित क्षेत्र में रवाना हुई। जैसे ही जवान पहाड़ी पर पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तत्परता से जवाबी फायरिंग की, जिससे नक्सली घबराकर मौके से भाग निकले।

पुलिस की अपील, हिंसा छोड़ें, समाज की मुख्यधारा से जुड़ें

गरियाबंद पुलिस ने सभी सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि 07 अक्टूबर 2025 को सप्तम एरिया कमेटी के एक सदस्य ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। इच्छुक नक्सली जिले के किसी भी थाना, चौकी या कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जिसके लिए पुलिस ने 94792-27805 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

Police-Naxalite Encounter: सामान बरामद: तलाशी के दौरान पुलिस को नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया भारी सामान मिला। इसमें कपड़े, बर्तन, तिरपाल, सोलर प्लेट, बैग, सूखी राशन सामग्री, दवाइयां, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ शामिल हैं। यह बरामदगी दर्शाती है कि नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्त्रिस्य थे और पुलिस अभियान के दबाव में पीछे हट रहे थे।

ये भी पढ़ें

नक्सली नेता रामचंद्र रेड्डी की मुठभेड़ में मौत, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी SIT जांच की मांग वाली याचिका, जानें क्या कहा?
बिलासपुर
CG High Court: प्राध्यापक भर्ती मामले में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शपथपत्र देने के निर्देश, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 05:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / गरियाबंद जंगलों में फिर गूंजी गोलियों की आवाज! पुलिस ने नक्सलियों को घेरा, मुठभेड़ में जब्त हुआ भारी सामान

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील, कहा- हिंसा छोड़ें, मुख्यधारा से जुड़ें…

गरियाबंद मुठभेड़ में सामान छोड़कर भागे नक्सली, पुलिस ने की अपील(photo-patrika)
गरियाबंद

CG News: हनुमान मंदिर के गुंबद को अपने सीने से लगा वानर ने त्याग दिए अपने प्राण, देखने लगी लोगों की भीड़

CG News: हनुमान मंदिर के गुंबद को अपने सीने से लगा वानर ने त्याग दिए अपने प्राण, देखने लगी लोगों की भीड़
गरियाबंद

सरकार की नीति रंग लाई..! नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 37 लाख के इनामी सात नक्सलियों ने किया सरेंडर

सरकार की नीति रंग लाई..! नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता, 37 लाख के इनामी सात नक्सलियों ने किया सरेंडर(photo-patrika)
गरियाबंद

CG News: खांसी की सिरप निकली नकली, फर्जी दवा पर हुई कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील

CG News: खासी की सिरप निकली नकली, फर्जी दवा पर हुई कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील
गरियाबंद

CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

CG News: करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.