गरियाबंद जंगलों में फिर गूंजी गोलियों की आवाज! पुलिस ने नक्सलियों को घेरा, मुठभेड़ में जब्त हुआ भारी सामान

पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में राशन-सामान जब्त
Naxalite Encounter: गरियाबंद पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना मैँनपुर अंतर्गत दर्रीपारा क्षेत्र के ग्राम सेहंरा पहाड़ में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली घबराकर अपना भारी सामान छोड़कर जंगल की ओर भाग गए।
यह मुठभेड़ जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जहाँ जिला पुलिस बल की ई-30 टीम और जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संचालित नक्सल उन्मूलन विशेष अभियान का हिस्सा थी।
पुलिस को सूचना मिली थी कि सप्तम एरिया कमेटी के लगभग 6-8 नक्सली सेहंरा पहाड़ के आसपास सक्रिय हैं। ई-30 टीम अभियान के लिए निर्धारित क्षेत्र में रवाना हुई। जैसे ही जवान पहाड़ी पर पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तत्परता से जवाबी फायरिंग की, जिससे नक्सली घबराकर मौके से भाग निकले।
गरियाबंद पुलिस ने सभी सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि 07 अक्टूबर 2025 को सप्तम एरिया कमेटी के एक सदस्य ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। इच्छुक नक्सली जिले के किसी भी थाना, चौकी या कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जिसके लिए पुलिस ने 94792-27805 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
Police-Naxalite Encounter: सामान बरामद: तलाशी के दौरान पुलिस को नक्सलियों द्वारा छोड़ा गया भारी सामान मिला। इसमें कपड़े, बर्तन, तिरपाल, सोलर प्लेट, बैग, सूखी राशन सामग्री, दवाइयां, नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ शामिल हैं। यह बरामदगी दर्शाती है कि नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्त्रिस्य थे और पुलिस अभियान के दबाव में पीछे हट रहे थे।
