गरियाबंद जंगलों में फिर गूंजी गोलियों की आवाज! पुलिस ने नक्सलियों को घेरा, मुठभेड़ में जब्त हुआ भारी सामान

गरियाबंद पुलिस ने सभी सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि 07 अक्टूबर 2025 को सप्तम एरिया कमेटी के एक सदस्य ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में वापसी की। इच्छुक नक्सली जिले के किसी भी थाना, चौकी या कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जिसके लिए पुलिस ने 94792-27805 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।