जंगल में मिला 2 वर्षीय मासूम का शव, हिंसक वन्यप्राणी के हमले की आशंका… बॉडी देख खिसक गई पैरों तले जमीन

CG News: उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गाताबाहरा में रविवार 13 दिसंबर 2025 शाम दो वर्षीय मासूम देवेश कुमार का शव जंगल में पाया गया। बालक घर के आंगन से रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था। खोजबीन के दौरान उसका शव गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर मिला, और कपड़ों के आधार पर पहचान की गई। बताया गया है कि बालक के चेहरे को किसी हिंसक वन्यप्राणी ने नोच दिया। नवजात शिशु का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था।