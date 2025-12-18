जंगल में मिला 2 वर्षीय मासूम का शव, हिंसक वन्यप्राणी के हमले की आशंका… बॉडी देख खिसक गई पैरों तले जमीन

नवजात को नोच-नोचकर मार डाला (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
CG News: उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गाताबाहरा में रविवार 13 दिसंबर 2025 शाम दो वर्षीय मासूम देवेश कुमार का शव जंगल में पाया गया। बालक घर के आंगन से रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था। खोजबीन के दौरान उसका शव गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर मिला, और कपड़ों के आधार पर पहचान की गई। बताया गया है कि बालक के चेहरे को किसी हिंसक वन्यप्राणी ने नोच दिया। नवजात शिशु का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था।
वन विभाग ने घटनास्थल का तुरंत निरीक्षण किया। शव और आसपास के क्षेत्र से बच्चे, किसी बड़े व्यक्ति तथा पालतू कुत्ते के पदचिह्न मिले। शुरुआती जांच में हिंसक वन्यप्राणी के हमले की आशंका जताई जा रही है। शव से स्वाब और पास से बाल के नमूने फोरेंसिक जांच के लिए जबलपुर भेजे गए हैं, ताकि वास्तविक वन्यप्राणी की पहचान की जा सके। डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच जारी है।
मृतक के पिता को 14 दिसंबर को तत्कालिक सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए गए। प्रकरण में थाना खल्लारी में रिपोर्ट दर्ज की गई है और पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना जारी है। वन और पुलिस विभाग मिलकर वास्तविक कारण और जिम्मेदार वन्यप्राणी की पहचान हेतु हर संभव कदम उठा रहे हैं।
