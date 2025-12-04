CG Fraud News: फर्जी वारंट रैकेट का भंडाफोड़! MBBS स्टूडेंट्स ने बने वारंट माफिया, दो युवक गिरफ्तार...

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी 2007 में पीएमटी पास कर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में मिले थे। अधिक धन कमाने की लालच में दोनों ने पीएमटी परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर पास कराने का रैकेट शुरू किया था। वर्ष 2009 (महासमुंद): वास्तविक अभ्यर्थी की जगह फर्जी परीक्षार्थी बैठाने पर दोनों सहित 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2010 (बिलासपुर): इसी तरह की हरकत पर सरकंडा थाने में दोनों सहित 8 लोगों पर अपराध दर्ज हुआ था।