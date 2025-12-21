21 दिसंबर 2025,

गरियाबंद

छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा, जवानों ने नक्सलियों के IED और हथियार किए बरामद

CG Naxal News: छत्तीसगढ़–ओडिशा सीमा पर गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दडईपानी के दुर्गम पहाड़ी इलाके में जवानों ने नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया है।

गरियाबंद

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा, जवानों ने नक्सलियों के IED और हथियार किया बरामद(photo-patrika)

छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा, जवानों ने नक्सलियों के IED और हथियार किया बरामद(photo-patrika)

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़–ओडिशा सीमा पर गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दडईपानी के दुर्गम पहाड़ी इलाके में जवानों ने नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया है। इस कार्रवाई से सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई।

CG Naxal News: संयुक्त बलों का विशेष अभियान

माओवादी गतिविधियों की पुख्ता सूचना के आधार पर 19 दिसंबर को सीआरपीएफ, ई-30, एसटीएफ, 207 कोबरा और 16वीं बटालियन सीएएफ की संयुक्त टीम ने विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान दडईपानी क्षेत्र की पहाड़ियों में संदिग्ध नक्सल डंप का पता चला, जहां सघन तलाशी के बाद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

IED और मोर्टार से हमले की थी तैयारी

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के DGN डिवीजन के नक्सली पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहां IED निर्माण और मोर्टार हमले की तैयारी कर रहे थे। पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानों के भीतर प्लास्टिक ड्रम और स्टील के डिब्बों में हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए थे।

क्या-क्या हुआ बरामद

जवानों ने मौके से एक भरमार बंदूक, एक कंपनी निर्मित मोर्टार, 22 मोर्टार सेल, 150 डेटोनेटर, 18 तीर बम समेत अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सभी सामग्रियों को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया है।

नक्सलियों के मंसूबों पर करारा प्रहार

सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते डंप बरामद होने से जवानों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की योजना पूरी तरह विफल हो गई। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है।

संबंधित विषय:

CG Naxal News

Updated on:

21 Dec 2025 04:41 pm

Published on:

21 Dec 2025 04:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा, जवानों ने नक्सलियों के IED और हथियार किए बरामद

