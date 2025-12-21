छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा, जवानों ने नक्सलियों के IED और हथियार किए बरामद

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़–ओडिशा सीमा पर गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दडईपानी के दुर्गम पहाड़ी इलाके में जवानों ने नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया है। इस कार्रवाई से सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई।