झाड़ियों में अधजली महिला की मिली लाश! सुबह घर से स्कूटी लेकर निकली पर… शिक्षिका की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

झाड़ियों में अधजली महिला की मिली लाश! सुबह घर से स्कूटी लेकर निकली पर(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब रिहायशी इलाके में स्थित साईं मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक महिला की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दो दिन की शिनाख्ती के बाद मृतका की पहचान माजरकट्टा स्कूल में पदस्थ शिक्षिका जिनेश्वरी कुर्रे के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षिका शुक्रवार सुबह घर से स्कूटी लेकर निकली थीं। इसके करीब दो घंटे बाद उनका शव साईं मंदिर परिसर की झाड़ियों के पीछे अधजली अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया।
दिनदहाड़े हुई इस घटना की किसी को भनक तक नहीं लगी, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्मदाह के कोई स्पष्ट साक्ष्य घटनास्थल पर नहीं मिले हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मामला गंभीर होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच की जा रही है।
बताया गया है कि मृतका गरियाबंद के सिविल लाइन वार्ड की निवासी थीं। वे शादीशुदा थीं और उनके बच्चे भी हैं। 18 दिसंबर को वह परिवार के साथ एक जयंती समारोह में शामिल हुई थीं। पुलिस घरेलू विवाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है, हालांकि किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा गया है।
पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और कॉल डिटेल्स व अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। शिक्षिका की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर संभव पहलू पर जांच में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
गरियाबंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग