झाड़ियों में अधजली महिला की मिली लाश! सुबह घर से स्कूटी लेकर निकली पर… शिक्षिका की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

दिनदहाड़े हुई इस घटना की किसी को भनक तक नहीं लगी, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्मदाह के कोई स्पष्ट साक्ष्य घटनास्थल पर नहीं मिले हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। मामला गंभीर होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच की जा रही है।