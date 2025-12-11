WP स्टेटस में लिखा Sorry all of you… फिर युवक ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, विधवा मां के नहीं थम रहे आंसू

यशवंत के निधन से परिवार पर गहरा संकट आ गया है। करीब छह साल पहले पिता की मृत्यु के बाद वह घर का सहारा था। उसके पीछे वृद्ध विधवा मां और चार बहनें हैं, जो घटना के बाद से सदमे में हैं और लगातार रो रही हैं। गांव के लोग भी इस घटना से बेहद आहत हैं। सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर युवा ने इतनी बड़ी कदम उठाने पर क्या मजबूरी झेली होगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।