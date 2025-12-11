11 दिसंबर 2025,

गरियाबंद

WP स्टेटस में लिखा Sorry all of you… फिर युवक ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, विधवा मां के नहीं थम रहे आंसू

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक दिल दहला देने वाली आत्महत्या की घटना सामने आई है। देवभोग थाना क्षेत्र के गिरसूल के आश्रित ग्राम बागगोडा में रहने वाले 27 वर्षीय यशवंत ध्रुव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Dec 11, 2025

27 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी (पत्रिका फाइल फोटो)

27 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी (पत्रिका फाइल फोटो)

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक दिल दहला देने वाली आत्महत्या की घटना सामने आई है। देवभोग थाना क्षेत्र के गिरसूल के आश्रित ग्राम बागगोडा में रहने वाले 27 वर्षीय यशवंत ध्रुव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-130 के किनारे एक नीम के पेड़ पर लटका मिला। घटना की जानकारी फैलते ही पूरे गांव में शोक और सदमे का माहौल बन गया।

व्हाट्सऐप स्टेटस बना आखिरी संदेश

मिली जानकारी के अनुसार, यशवंत ने दोपहर 12:19 बजे अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर “Sorry all of you” लिखकर एक भावुक और अंतिम संदेश छोड़ा था। परिवार और ग्रामीण इस संदेश का मतलब समझ पाते, उससे पहले ही करीब 3 बजे लोगों ने हाईवे किनारे पेड़ पर उसका शव देखा। स्टेटस के आधार पर अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक किसी गहरी मानसिक परेशानी या भावनात्मक तनाव से गुजर रहा था।

Suicide Case: पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत देवभोग पुलिस को खबर दी। थाना प्रभारी फैज़ुल होदा शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से पंचनामा, युवक के मोबाइल की स्टेटस व कॉल डिटेल, पेड़ की स्थिति, रस्सी के निशान और आसपास की जमीन के सबूत इकट्ठा किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले को आत्महत्या मानकर आगे की जांच कर रही है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

यशवंत के निधन से परिवार पर गहरा संकट आ गया है। करीब छह साल पहले पिता की मृत्यु के बाद वह घर का सहारा था। उसके पीछे वृद्ध विधवा मां और चार बहनें हैं, जो घटना के बाद से सदमे में हैं और लगातार रो रही हैं। गांव के लोग भी इस घटना से बेहद आहत हैं। सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर युवा ने इतनी बड़ी कदम उठाने पर क्या मजबूरी झेली होगी। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

Updated on:

11 Dec 2025 11:22 am

Published on:

11 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / WP स्टेटस में लिखा Sorry all of you… फिर युवक ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, विधवा मां के नहीं थम रहे आंसू

