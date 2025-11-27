5वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजन बोले- पिछले दिनों से परेशान था… गांव में मचा हड़कंप

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अमलीपदर थाना क्षेत्र के खरीपथरा गांव में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले एक 11 वर्षीय मासूम ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। बच्चे का शव घर से लगभग 100 मीटर दूर एक पेड़ से लटका मिला। नजारा देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इतनी कम उम्र में एक बच्चा ऐसा कदम क्यों उठा सकता है।