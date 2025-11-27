5वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजन बोले- पिछले दिनों से परेशान था… गांव में मचा हड़कंप

5वीं के छात्र ने की आत्महत्या (Representative Image: Patrika)
CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अमलीपदर थाना क्षेत्र के खरीपथरा गांव में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले एक 11 वर्षीय मासूम ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। बच्चे का शव घर से लगभग 100 मीटर दूर एक पेड़ से लटका मिला। नजारा देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इतनी कम उम्र में एक बच्चा ऐसा कदम क्यों उठा सकता है।
परिजनों ने बताया कि बच्चा स्वभाव से काफी जिद्दी था। उसे स्कूल भेजने पर वह अक्सर नाराज हो जाता था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वह स्कूल भी बहुत कम जा रहा था। 6–7 दिनों में मुश्किल से वह एक दिन ही क्लास में जाता था। सोमवार को माता-पिता ने जब उसे पढ़ाई के लिए (CG Suicide Case) समझाने की कोशिश की, तो वह फिर चिड़चिड़ा हो गया और उनके बात करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
घरवालों के अनुसार, बच्चा पिछले लगभग एक सप्ताह से मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहा था। परिवार के सदस्यों ने कई बार उससे उसकी परेशानी पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार चुप रह जाता था। उसके इस व्यवहार से घर वाले भी लगातार चिंतित थे, मगर इस तरह की घटना हो जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
घटना का पता तब चला जब गांव के कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे और उन्होंने पेड़ पर एक बच्चे का शव लटकता देखा। उन्होंने तुरंत यह बात परिजनों और गांव के सरपंच को बताई। सूचना मिलते ही अमलीपदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गांव के लोगों से बातचीत कर मामले की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा कि बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है।
