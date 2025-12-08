हथियार छोड़ कलम थामे..! गरियाबंद में 22 पूर्व आत्मसमर्पित माओवादियों ने दी परीक्षा, शिक्षा और कौशल विकास पर फोकस

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास को नई दिशा देने वाली पहल सामने आई है। जिले में 22 पूर्व माओवादियों ने राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान- उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम- के तहत आयोजित साक्षरता परीक्षा में हिस्सा लिया। हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे इन युवाओं में परीक्षा को लेकर उत्साह साफ नजर आया।