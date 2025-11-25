CG Accident: राजिम पुल पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर

CG Accident: रविवार शाम नवापारा राजिम पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम भोथली निवासी गैंद सिंह ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी ड्रोन ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को राजिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गैंद सिंह को मृत घोषित कर दिया। बाद में घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया।