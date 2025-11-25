Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG Accident: राजिम पुल पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर

CG Accident: राजिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गैंद सिंह को मृत घोषित कर दिया। बाद में घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Nov 25, 2025

CG Accident: राजिम पुल पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर

राजिम पुल पर भीषण सड़क हादसा (Photo Patrika)

CG Accident: रविवार शाम नवापारा राजिम पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम भोथली निवासी गैंद सिंह ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी ड्रोन ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को राजिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गैंद सिंह को मृत घोषित कर दिया। बाद में घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया।

जानकारी के अनुसार दोनों युवक राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम कोमा में आयोजित एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वे नवापारा से राजिम की ओर पुल पर पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही राजिम पुलिस मौके पर पहुंची और पुल पर लगे जाम को हटाकर यातायात सुचारू कराया।

पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां सोमवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है तथा ट्रक को थाने में जब्त किया गया है। मामले की जांच जारी है।

Published on:

25 Nov 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG Accident: राजिम पुल पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

समाचार
