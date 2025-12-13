CRPF कैंप में जवान ने की आत्महत्या, AK-47 से खुद को मारी गोली

शुक्रवार को ड्यूटी पर तैनात थे, वहीं अज्ञात कारणों से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज आते ही कैंप में मौजूद अन्य जवान पहुंचे तो देखा उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही ओडिशा के कोमना पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद भी आत्महत्या के कारणों का पता चलेगा।