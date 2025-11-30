PM आवास योजना में फर्जीवाड़ा! जिला प्रशासन की जांच में आया सच, 5 आवास मित्र, 1 रोजगार सहायक बर्खास्त…

जांच रिपोर्ट सामने आते ही मैनपुर जनपद सीईओ श्वेता वर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 आवास मित्रों और 1 रोजगार सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दीं। प्रशासन ने जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, उनमें खजूरपदर के आवास मित्र नरोत्तम यादव, सरईपानी के धनेश्वर यादव, नवापारा के प्रमोद कुमार नागेश, बजाड़ी के दयानंद यादव, मूचबहाल के सत्यवान साहू शामिल हैं।