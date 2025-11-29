विजन 2047 की समीक्षा बैठक! CM साय बोले- भविष्य गढ़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग पर…

मुख्यमंत्री साय ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसी क्रम में ‘अंजोर विजन’ के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का सबसे सशक्त आधार शिक्षा है, क्योंकि दक्ष, कुशल और स्मार्ट बच्चे ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मुयमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की संया राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।