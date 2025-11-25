मंत्री केदार कश्यप के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा! 43 लाख से अधिक का गबन उजागर, कई समितियां जांच के दायरे में

प्रारंभिक जांच में 43 लाख 86 हजार 741 रुपये का गबन प्रमाणित पाया गया है। यह राशि एडका, नारायणपुर, बेनूर, बाकुलवाही, बिजली, छोटेडोंगर, झारा और धौडाई समितियों से संबंधित है। इनमें समिति में लाखों रुपये के लेनदेन में हेरफेर पाया गया, जिसे सहकारिता विभाग ने अपने रिकॉर्ड में मौजूद अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर सही माना। पत्र में यह भी उल्लेख है कि संबंधित दस्तावेज पहले ही बैंक प्रबंधन को मूल रूप में अग्रेषित किए जा चुके हैं, लेंकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। नारायणपुर में जिस स्वरूप में मामला सामने आया है, वह सीधे-सीधे सहकारी संस्था व्यवस्था की छवि बिगाड़ रहा।