नक्सलियों की अघोषित राजधानी कुतुल में दूसरा सुरक्षा कैंप, नारायणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

यह स्थान जिला मुख्यालय नारायणपुर से 56 किलोमीटर, थाना कोहकामेटा से 28 किलोमीटर, कच्चापाल से 19 किलोमीटर, कुतुल से 12 किलोमीटर तथा कोड़नार से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस प्रशासन के अनुसार अब क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी के बीच सड़क निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने में प्रभावी सहयोग मिलेगा। यह कदम न केवल नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूती देगा, बल्कि अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी मील का पत्थर साबित होगा।