नक्सलियों की अघोषित राजधानी कुतुल में दूसरा सुरक्षा कैंप, नारायणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सशक्त बस्तर की दिशा में बड़ा कदम (photo source- Patrika)
Security Camp: वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस द्वारा नक्सल मुक्त, सशक्त और विकसित बस्तर की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी ‘माड़ बचाओ अभियान’ संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित कर सड़क, पुल-पुलिया और जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।
नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूती देने, कोहकामेटा-कच्चापाल-कुतुल-कोडऩार-धोबे एक्सिस में सडक़ निर्माण कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नारायणपुर पुलिस ने घोर नक्सल प्रभावित माड़ क्षेत्र में, नक्सलियों के आश्रय स्थल रहे ग्राम आदिनपार में दूसरा नवीन कैम्प स्थापित किया है। ग्राम आदिनपार में नवीन कैम्प की स्थापना से क्षेत्र के ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर विश्वास और उत्साह का वातावरण बना है। यह कैम्प कोहकामेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है।
यह स्थान जिला मुख्यालय नारायणपुर से 56 किलोमीटर, थाना कोहकामेटा से 28 किलोमीटर, कच्चापाल से 19 किलोमीटर, कुतुल से 12 किलोमीटर तथा कोड़नार से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस प्रशासन के अनुसार अब क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी के बीच सड़क निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने में प्रभावी सहयोग मिलेगा। यह कदम न केवल नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूती देगा, बल्कि अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी मील का पत्थर साबित होगा।
Security Camp: नवीन कैम्प की स्थापना से आदिनपार सहित आसपास के धुरबेड़ा, कोड़तामरका, फरसबेड़ा, गुमरका, एडसमेटा और रेकापाल जैसे गांवों तक विकास की रफ्तार तेज होगी। क्षेत्र में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी मजबूत होने से संचार व्यवस्था बेहतर होगी और ग्रामीणों को अन्य मूलभूत जन सुविधाएं भी तेजी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
