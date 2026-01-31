31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन, नक्सलियों से CM साय की अपील- हिंसा छोड़ें, सरकार आपकी चिंता करेगी...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले से नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। दो दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलीबारी और हिंसा की भाषा से किसी का भला नहीं हुआ है और न ही होगा। उन्होंने नक्सलियों से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बेहतर और प्रभावी पुनर्वास नीति लागू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभी आत्मसमर्पण के लिए समय शेष है और जो लोग सरेंडर करेंगे, सरकार उनकी पूरी चिंता करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब नक्सली अबूझमाड़ हाफ मैराथन जैसे आयोजनों का विरोध करते थे, लेकिन आज आत्मसमर्पण के बाद वही लोग इन आयोजनों में भाग ले रहे हैं। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से शुरू किए गए बस्तर ओलंपिक में भी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।
सीएम साय ने स्पष्ट कहा कि सरकार का उद्देश्य हिंसा का अंत कर क्षेत्र में शांति, विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आत्मसमर्पण करने वालों के साथ सरकार मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार करेगी तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।
