31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन, नक्सलियों से CM साय की अपील- हिंसा छोड़ें, सरकार आपकी चिंता करेगी…

CG News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले से नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। दो दिवसीय प्रवास पर नारायणपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलीबारी और हिंसा की भाषा से किसी का भला नहीं हुआ है और न ही होगा। उन्होंने नक्सलियों से विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का आग्रह किया।