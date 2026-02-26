Explosives Recovered: सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक व मेडिकल सामग्री बरामद

Explosives Recovered: डंप से प्राइमा कॉर्ड, सेफ्टी और ऑरेंज फ्यूज, लगभग 35 किलो सुतली बम, 38 किलो उर्वरक पाउडर, 18 किलो इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक, चारकोल, एएमएन पाउच, एक इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट लॉन्चर और उसके कई सेल, भारी और हल्के मोर्टार सेल, बीजीएल लॉन्चर और उनके विभिन्न राउंड, इम्प्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड के साथ-साथ बड़ी मात्रा में मेडिकल सामग्री और दवाइयां भी बरामद की गईं। सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।