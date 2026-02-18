18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नारायणपुर

Naxal Dump Seized: घने जंगलों में छिपाया गया डंप बरामद, 38वीं वाहिनी आईटीबीपी को बड़ी सफलता

Naxal Dump Seized: नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 38वीं वाहिनी आईटीबीपी ने जाटलूर सीओबी से संचालित सघन ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया एक डंप बरामद किया।

less than 1 minute read
Google source verification

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 18, 2026

नक्सली डंप बरामद (photo source- Patrika)

नक्सली डंप बरामद (photo source- Patrika)

Naxal Dump Seized: नक्सल विरोधी अभियान के तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 38वीं वाहिनी को अबूझमाड़ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अग्रिम सीओबी जाटलूर से संचालित सघन ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया एक डम्प बरामद किया गया।

Naxal Dump Seized: बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा…

सूचना प्राप्त होते ही कमांडेंट रोशन सिंह असवाल के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई की गई। सीओबी जाटलूर से लगभग 3.5 किलोमीटर पश्चिम, हाइट 669 क्षेत्र में एडीपी एवं बीडीएस टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान संदिग्ध स्थान से नक्सली डम्प का पता चला। डम्प मिलने के बाद ऑपरेशन कमांडर राम कुमार मौर्य (सहायक सेनानी/जीडी) के निर्देश पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।

सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच के बाद बरामद सामग्री को सुरक्षित रूप से कैंप लाया गया। पूरे अभियान के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं हुआ। दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अनुपयोगी सामग्री को मौके पर ही नियमानुसार नष्ट किया गया, जबकि शेष सामग्री को बीडीएस क्लियरेंस के बाद सुरक्षित रूप से सीओबी जाटलूर लाया गया।

बरामद सामग्री का विधिवत जब्ती मेमो तैयार कर थाना ओरछा, नारायणपुर को सुपुर्द किया जा रहा है, ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। 38वीं वाहिनी ने भविष्य में भी अबूझमाड़ क्षेत्र में सघन सर्च अभियान जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

Naxal Dump Seized: बरामद सामग्री

हैंड ग्रेनेड, पावर बैंक, डायरी एवं नक्सली प्रेस सामग्री, नक्सली बैनर, कैमोफ्लाज बैग, पुरुष एवं महिला कपड़े, नक्सली वर्दी, बैडशीट, रैंक, टॉर्च, एयर फोन, फोटोग्राफ एवं दवाइयां बरामद हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / Naxal Dump Seized: घने जंगलों में छिपाया गया डंप बरामद, 38वीं वाहिनी आईटीबीपी को बड़ी सफलता

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अबूझमाड़ में सुरक्षा को नई रफ्तार… 200 हाईटेक बाइक से मजबूत होगा नक्सल मोर्चा, ऑपरेशन को इस तरह मिलेगा नया बल

अब हाईटेक 200 बाइक नक्सल मोर्चे की चुनौतियों को करेंगी कम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नारायणपुर

Naxal News: जंगल में दबा ‘बारूद’… ओएंगर ऑपरेशन से टली बड़ी तबाही, पहाड़ों में छिपा विस्फोटक जखीरा बरामद

नक्सलवाद की जड़ें अभी पूरी तरह सूखी नहीं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नारायणपुर

जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब जंगलों की जीत… अबूझमाड़ में मादा गौर और बछड़ा देख लोगों ने माना शुभ संकेत

अबूझमाड़ में सड़क किनारे दिखे मादा गौर और बछड़ा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

अबूझमाड़ में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, 1000 किलो एल्युमिनियम समेत बड़ा जखीरा जब्त

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
नारायणपुर

दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM साय, विद्यालय को बस देने की घोषणा, बोले- बचपन में पिट्ठू और फुटबॉल खेलना पसंद था

दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM साय (फोटो सोर्स- DPR)
नारायणपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.