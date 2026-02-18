Naxal Dump Seized: घने जंगलों में छिपाया गया डंप बरामद, 38वीं वाहिनी आईटीबीपी को बड़ी सफलता

सूचना प्राप्त होते ही कमांडेंट रोशन सिंह असवाल के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई की गई। सीओबी जाटलूर से लगभग 3.5 किलोमीटर पश्चिम, हाइट 669 क्षेत्र में एडीपी एवं बीडीएस टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान संदिग्ध स्थान से नक्सली डम्प का पता चला। डम्प मिलने के बाद ऑपरेशन कमांडर राम कुमार मौर्य (सहायक सेनानी/जीडी) के निर्देश पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।