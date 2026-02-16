16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नारायणपुर

अबूझमाड़ में सुरक्षा को नई रफ्तार… 200 हाईटेक बाइक से मजबूत होगा नक्सल मोर्चा, ऑपरेशन को इस तरह मिलेगा नया बल

Naxal News: अबूझमाड़ की दुर्गम पहाडिय़ों और सघन जंगलों में सुरक्षा अभियान को नई रफ्तार मिली है। जिले में नक्सल विरोधी कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीआरजी और केंद्रीय बल के जवानों को टीवीएस रोनिन 225 सीसी की 200 मोटरसाइकिलें सौंपी गईं।

less than 1 minute read
Google source verification

नारायणपुर

image

Khyati Parihar

Feb 16, 2026

अब हाईटेक 200 बाइक नक्सल मोर्चे की चुनौतियों को करेंगी कम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

अब हाईटेक 200 बाइक नक्सल मोर्चे की चुनौतियों को करेंगी कम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Naxal News: अबूझमाड़ की दुर्गम पहाडिय़ों और सघन जंगलों में सुरक्षा अभियान को नई रफ्तार मिली है। जिले में नक्सल विरोधी कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीआरजी और केंद्रीय बल के जवानों को टीवीएस रोनिन 225 सीसी की 200 मोटरसाइकिलें सौंपी गईं। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में पूजा-अर्चना के बाद हेलमेट सहित बाइकें जवानों को सुपुर्द कर हरी झंडी दिखाकर ऑपरेशनल किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, अत्याधुनिक संसाधनों से लैस इन बाइकों से सीमांत और अंदरूनी इलाकों में पुलिस की त्वरित पहुंच बढ़ेगी। जंगल-पहाड़ों की पगडंडियों पर गश्त, सूचना पर तुरंत मूवमेंट और ऑपरेशन की गति पहले से कहीं तेज होगी। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार बाइकें डीआरजी, केंद्रीय बल और थाना-कैंपों में वितरित की जा रही हैं।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि थाना और कैंप स्तर पर शासकीय मोटरसाइकिलें उपलब्ध होने से पुलिसिंग सुदृढ़ होगी और शासकीय कार्यों के त्वरित निष्पादन में सुविधा मिलेगी। दुर्गम मार्गों पर तेज और भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था से जवानों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में 50 मोटरसाइकिलों से हुई थी। अब 200 नई हाई-पावर बाइकें मिलने से जिले की फील्ड फोर्स को बड़ी बढ़त मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे प्रशासनिक पहुंच मजबूत होने के साथ इलाके में भरोसे का माहौल भी बढ़ेगा।

CG Naxal News: ऑपरेशन को इस तरह मिलेगा बल

  • डीआरजी और केंद्रीय बल को मिलीं 200 टीवीएस रोनिन 225 सीसी बाइक
  • दुर्गम जंगल-पहाड़ क्षेत्रों में तेज गश्त और त्वरित मूवमेंट
  • 2020 में 50 बाइक से शुरू हुई थी योजना
  • थाना-कैंप स्तर पर पुलिङ्क्षसग और प्रशासनिक पहुंच होगी मजबूत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / अबूझमाड़ में सुरक्षा को नई रफ्तार… 200 हाईटेक बाइक से मजबूत होगा नक्सल मोर्चा, ऑपरेशन को इस तरह मिलेगा नया बल

बड़ी खबरें

View All

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxal News: जंगल में दबा ‘बारूद’… ओएंगर ऑपरेशन से टली बड़ी तबाही, पहाड़ों में छिपा विस्फोटक जखीरा बरामद

नक्सलवाद की जड़ें अभी पूरी तरह सूखी नहीं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नारायणपुर

जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब जंगलों की जीत… अबूझमाड़ में मादा गौर और बछड़ा देख लोगों ने माना शुभ संकेत

अबूझमाड़ में सड़क किनारे दिखे मादा गौर और बछड़ा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

अबूझमाड़ में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री ध्वस्त, 1000 किलो एल्युमिनियम समेत बड़ा जखीरा जब्त

नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
नारायणपुर

दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM साय, विद्यालय को बस देने की घोषणा, बोले- बचपन में पिट्ठू और फुटबॉल खेलना पसंद था

दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM साय (फोटो सोर्स- DPR)
नारायणपुर

जहां ताले नहीं, भरोसा करता है पहरा! 63 गांव, 1500 लोग और एक भी कैदी नहीं…

जहां ताले नहीं, भरोसा करता है पहरा! 63 गांव, 1500 लोग और एक भी कैदी नहीं… जानें सोनपुर थाना की अनकही कहानी(photo-AI)
newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.