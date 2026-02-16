अबूझमाड़ में सुरक्षा को नई रफ्तार… 200 हाईटेक बाइक से मजबूत होगा नक्सल मोर्चा, ऑपरेशन को इस तरह मिलेगा नया बल

प्रभारी मंत्री ने कहा कि थाना और कैंप स्तर पर शासकीय मोटरसाइकिलें उपलब्ध होने से पुलिसिंग सुदृढ़ होगी और शासकीय कार्यों के त्वरित निष्पादन में सुविधा मिलेगी। दुर्गम मार्गों पर तेज और भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था से जवानों की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में 50 मोटरसाइकिलों से हुई थी। अब 200 नई हाई-पावर बाइकें मिलने से जिले की फील्ड फोर्स को बड़ी बढ़त मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे प्रशासनिक पहुंच मजबूत होने के साथ इलाके में भरोसे का माहौल भी बढ़ेगा।