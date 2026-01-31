जहां ताले नहीं, भरोसा करता है पहरा! 63 गांव, 1500 लोग और एक भी कैदी नहीं… जानें सोनपुर थाना की अनकही कहानी

सोनपुर थाने की सबसे खास बात है खाली हवालात। प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार तामो बताते हैं कि यहां आज तक कोई शिकायत लेकर नहीं आया। थाने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ऐसा लगता है कि हवालात के लिए यहां ताला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। दरअसल, जब पंचायत चुनाव या मतपेटियों के लिए पुलिस को अस्थायी रूप से लोगों को थाने में रखना पड़ा, तब ही हवालात का उपयोग हुआ। इसके अलावा थाने में न तो जमीन विवाद होते हैं और न ही झगड़े।