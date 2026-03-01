Ratlam में 56 साल बाद निकलेगा झांकियों का संयुक्त अखाड़ा

रतलाम। बरबड़ हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाले पांच दिवसीय मेले में इस साल 31 मार्च को 56 साल बाद झांकियों के साथ संयुक्त अखाड़ा निकाला जाएगा। जिसमें पहलवान अपनी शस्त्रकला का प्रदर्शन करेंगे। इसके पूर्व यह अनूठा आयोजन 1970 में आयोजित किया गया था।



पांच दिवसीय बरबड़ हनुमान मेले के अन्तर्गत 31 मार्च को राम मंदिर से बरबड़ हनुमान मंदिर तक झांकी, बैण्ड-बाजे के साथ संयुक्त अखाड़ा निकाला जाएगा। महापौर प्रहलाद पटेल की पहल पर नगर निगम की ओर से 29 मार्च से 2 अप्रेल तक मेला आयोजित होगा। शहर के अखाड़ा संचालक/उस्ताद आदि की बैठक ली, सभी ने एकमत से तय किया कि एक ही बैनर तले बरबड़ हनुमान की झांकी, चल समारोह 31 मार्च को निकाला जाएगा। जिसमें विभिन्न अखाड़ों के पहलवान शस्त्र कला का प्रदर्शन करेंगे।