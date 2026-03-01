13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

एमपी के पूर्व सीएमएचओ के नाम से राजस्थान में चल रहा फर्जी हॉस्पिटल सील

mp news: रतलाम के पूर्व सीएमएचओ के नाम पर फर्जीवाड़ा कर राजस्थान के चौमहला में चल रहा था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा विभाग ने किया सील।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Mar 13, 2026

ratlam

fake hospital running in rajasthan using ratlam former cmho name sealed

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम के पूर्व सीएमएचओ के दस्तावेजों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर राजस्थान के झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में हॉस्पिटल संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। जब इस बात का पता पूर्व सीएमएचओ को चला तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही अस्पताल का संचालक और नर्सिंगकर्मी फरार हो गए।

देखें वीडियो-

फर्जीवाड़ा कर चल रहा था अस्पताल

जानकारी के अनुसार रतलाम के पूर्व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसआर चौहान ने झालावाड़ जिला स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी थी कि उनके नाम का दुरुपयोग कर चौमहला में मां पीतांबरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चलाया जा रहा है। पूर्व सीएमएचओ एसआर चौहान के मुताबिक उनका इस हॉस्पिटल से कोई संबंध नहीं है। इस शिकायत के आधार पर सीएमएचओ डॉ. साजिद खान के निर्देश पर डग ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार वाघेला के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार को चौमहला स्थित अस्पताल पर पहुंची तो अस्पताल प्रबंधक मौके से फरार हो गया। मौजूद नर्सिंगकर्मी भी भाग निकले। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा विभाग की टीम को अस्पताल चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही नियमानुसार लैब, मेडिकल सुविधाएं और योग्य चिकित्साकर्मी भी उपलब्ध नहीं पाए गए।

अस्पताल सील, संचालक फरार

बताया जा रहा है कि अस्पताल का संचालन डॉ. कुलदीप और डॉ. मुल्तानी द्वारा किया जा रहा था, जो कार्रवाई के दौरान मौके से गायब थे। निरीक्षण टीम ने अस्पताल को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान गंगधार तहसीलदार और पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रहा। टीम द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट सीएमएचओ झालावाड़ को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की होगी। झालावाड़ सीएमएचओ साजिद खान ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी उसके बाद यह कार्रवाही की गई। शिकायतकर्ता डॉ रतलाम के पूर्व सीएमएचओ है। उनके दस्तावेज आरोपित लोगों के पास कैसे पहुंचे यह जांच का विषय है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाई महिला पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
धार
dhar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी के पूर्व सीएमएचओ के नाम से राजस्थान में चल रहा फर्जी हॉस्पिटल सील

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam 33 जिलों में दूसरे नंबर तप रहा

Heat wave news
रतलाम

#Ratlam में गैस सिलेंडर काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

Gas cylinder black marketing in Ratlam
रतलाम

पत्नी का स्टेटस देखकर टूटा पति, दे दी जान

RATLAM
रतलाम

कार खाई में गिरी, रतलाम के एक युवक की मौत दूसरा गंभीर घायल

Wife murder
रतलाम

रतलाम के युवक की मौत उदयपुर में मौत

young boy death
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.