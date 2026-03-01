उदयपुर की बाहुबली पहाड़ी की आग में घिरने से रतलाम के युवक की मौत

उदयपुर पुलिस ने बताया कि घटना में मृतक युवक रतलाम जिले के ऊपरवाड़ा जावरा निवासी माखन सिंह पुत्र मांगू सिंह (33) वर्ष है। वह सोमवार शाम को पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचा था। पहाड़ी पर आग बढऩे पर उसने निकलना चाहा, लेकिन चारों ओर आग फैलने पर रास्ता नहीं मिल पाया। उसने आपात मदद के लिए कॉल भी किया। जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तब तक वह बेहोश हो चुका था। उसे बेसुध हालात में ही उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। माखन सिंह एक निजी कंपनी में जॉब करता था। उसके 3 बच्चे हैं।