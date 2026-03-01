10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

उदयपुर की बाहुबली पहाड़ी की आग में घिरने से रतलाम के युवक की मौत

रतलाम. गर्मी शुरू होते ही उदयपुर की पहाडिय़ों पर आग लगने की घटनाएं एकाएक बढ़ गई है। सोमवार शाम शहर के नजदीक बड़ी झील किनारे बाहुबली हिल पर लगी आग में घिरने से रतलाम जिले के उपरवाड़ा निवासी एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर पुलिस ने बताया रतलाम का युवक उदयपुर घूमने गया था। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Mar 10, 2026

young boy death

रतलाम के युवक की मौत

रतलाम. गर्मी शुरू होते ही उदयपुर की पहाडिय़ों पर आग लगने की घटनाएं एकाएक बढ़ गई है। सोमवार शाम शहर के नजदीक बड़ी झील किनारे बाहुबली हिल पर लगी आग में घिरने से रतलाम जिले के उपरवाड़ा निवासी एक युवक की मौत हो गई।

उदयपुर पुलिस ने बताया रतलाम का युवक उदयपुर घूमने गया था। इसी दौरान वह बाहुबली हिल पहुंचा, जहां पहाड़ी पर आग से वह चारों तरफ से घिर गया। उसे आग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और दम घुटने से मौत हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची

उदयपुर पुलिस ने बताया कि घटना में मृतक युवक रतलाम जिले के ऊपरवाड़ा जावरा निवासी माखन सिंह पुत्र मांगू सिंह (33) वर्ष है। वह सोमवार शाम को पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचा था। पहाड़ी पर आग बढऩे पर उसने निकलना चाहा, लेकिन चारों ओर आग फैलने पर रास्ता नहीं मिल पाया। उसने आपात मदद के लिए कॉल भी किया। जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तब तक वह बेहोश हो चुका था। उसे बेसुध हालात में ही उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। माखन सिंह एक निजी कंपनी में जॉब करता था। उसके 3 बच्चे हैं।

रातभर तैनात रही टीमें

उदयपुर के फायर ऑफिसर बीएल चौधरी ने बताया कि सोमवार रात लगी आग से बाहुबली हिल क्षेत्र का करीब 3 हेक्टेयर हिस्सा प्रभावित हुआ। रात का समय था और आग बहुत ज्यादा थी। ऐसे में पहाड़ी का पूरा क्षेत्र धुएं की आगोश में आ गया था। करीब आधा किलोमीटर जंगल का हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। हालांकि देर रात 12 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। एहतियात के तौर पर रातभर टीमें हिल पर ही तैनात रखी गई जिससे फिर से आग फैले तो उसे रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 11:01 pm

Published on:

10 Mar 2026 11:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / उदयपुर की बाहुबली पहाड़ी की आग में घिरने से रतलाम के युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में भरी हुंकार ‘नरभक्षी हत्यारे को खुले आम फांसी हो’

Damoh murder case
रतलाम

#Ratlam में 41 हजार किसानों ने कराए पंजीयन, आज अंतिम तारीख

Support price wheat procurement news
रतलाम

रंगपंचमी पर सतरंगी गेर रत्नपुरी की धरा लाल

Rangpanchami Ger Ratlam Breaking news
रतलाम

#Ratlam में 65 केंद्रों पर 5 मई तक होगी गेहूं खरीदी

Wheat Procurement
रतलाम

#Ratlam में ‘एकता रथयात्रा’ सरदार पटेल के जीवन काल की यादें ताजा

Sardar Vallabhbhai Patel News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.