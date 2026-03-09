रंगपंचमी पर सतरंगी गेर रत्नपुरी की धरा लाल

रतलाम. रंगपंचमी पर परम्परागत गेर रविवार सुबह अजबकुंज बिहारी रानीजी के मंदिर धानमंडी से शुरू होकर गेर जिधर से निकली धरा से लेकर नभ तक रंगों से सरोबार नजर आया। जोश से भरे युवा ढोल की थाप पर जमकर थिरके, एक दूसरे को लाल-गुलाबी-केसरिया तो कोई पीला-हरा रंग लगाकर मस्ती करता नजर आया।



रविवार सुबह 11.30 बजे करीब रतलाम सांस्कृतिक मंच, अक्षय व्यास मित्र मंडल एवं नर नारायण ग्रुप की ओर से निकाली गई रंगारंग गेर डीजे, बैंड, ढोल के साथ फायटर, फव्वारे, फॉग और रंग-गुलाल भरी तोप से बौछार करते हुए गणेश देवरी पहुंची जहां राठौड़ मित्र मंडल ने स्वल्पाहार करवाया। यहां से न्यू क्लॉथ मार्केट, माणकचौक महालक्ष्मी मंदिर के सामने से घांस बाजार पहुंची।



रंगारंग गेर का किया स्वागत

रंगारंग स्वागत के बाद चौमुखी पुल, चांदनीचौक पहुंचने पर गेर का माहौल रंगीन हो गया, मावावाला परिवार और सराफा एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वागत मंच से जमकर रंग बरसाया। यहां से गेर तोपखाना, हरदेवलाला पीपली, नाहरपुरा चौराहा होते हुए डालूमोदी बाजार पहुंची, जहां पर कला अभिनव मंच पर होली के गीतों के साथ युवाओं ने पानी की बौछारों के साथ रंग लगाते हुए नृत्य कर आनंद लिया। दो बत्ती पर भी रंगारंग गेर का आयोजन हुआ।